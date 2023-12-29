Дитина від трьох батьків і ліки від ВІЛ: чим запам'ятався 2023 рік у науці

Рік, що минає, приніс безліч дивовижних відкриттів, які змушують турбуватися, але кілька з них особливо яскраво виділилися на тлі нескінченного прогресу науки.

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У світі, де медичні та технологічні досягнення відбуваються безпрецедентними темпами, розуміння їхнього впливу та наслідків вкрай важливе. Від глобального дефіциту ліків від діабету, перепрофільованих для зниження ваги, до потенціалу штучного інтелекту в охороні здоров'я, від революційних наукових відкриттів до етичних аспектів генетичних розробок — ці історії дають уявлення про мінливий ландшафт охорони здоров'я і науки. У міру того як ми орієнтуємося в складнощах і можливостях цих інновацій, вони дають можливість зазирнути в проблеми і прориви, які формують наш світ, пише Euronews.

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Цього року вчені заявили, що ліки від діабету, відомі як оземпік, непередбачувано використовуються як засіб для схуднення, що призвело до їх глобального дефіциту. Розроблений компанією Novo Nordisk, цей препарат має вирішальне значення для регулювання рівня цукру та інсуліну в крові у пацієнтів з діабетом 2 типу. Наразі влада багатьох країн вживає заходів, щоб забезпечити його доступність для тих, хто його найбільше потребує.

Тим часом сектор охорони здоров'я, особливо в Європі, звертає увагу на штучний інтелект (ШІ), щоб пом'якшити наслідки нестачі працівників. Хоча ШІ не замінить медичних працівників, очікується, що він спростить адміністративні завдання, що може зробити революцію у своєчасному виявленні захворювань та інтерпретації даних про пацієнтів.

У відповідь на кризу в охороні здоров'я лікарі-пенсіонери на півдні Франції відкрили клініку для обслуговування населення, демонструючи самовідданість і співчуття навіть після виходу на пенсію.

У науковій сфері німецькі дослідники опублікували багатообіцяючі результати, які можуть уповільнити старіння. Це важливе відкриття, хоча й перебуває на ранніх стадіях, доповнює триваючі пошуки розуміння та впливу на процес старіння.

Однак у міру розвитку інновацій зростає заклопотаність з приводу зростаючої нестачі старих, поширених ліків. Ця проблема пов'язана з відсутністю у фармацевтичних компаній стимулів для виробництва цих необхідних препаратів, що впливає на доступність лікування різних захворювань.

Пристрасть європейців до алкоголю також перебуває під пильною увагою: за деякими даними, у цьому регіоні найвищий у світі рівень споживання алкоголю. Ці дані вкрай важливі, оскільки вони впливають на громадську охорону здоров'я та соціальну політику.

У той час як світ продовжує долати наслідки пандемії COVID-19, увага привертається до варіантів вірусу, що еволюціонують. Попри зниження рівня тестування та пильності, загроза залишається значною, що вимагає постійних зусиль у галузі громадської охорони здоров'я.

наука невпинно працює, щоб убезпечити і продовжити життя мільярдів людей Фото: Unsplash

Зміна клімату стає каталізатором поширення таких захворювань, як кримсько-конголезька геморагічна лихоманка, що підштовхується потеплінням температури і зміною екосистем. Ця ситуація підкреслює невідкладність вирішення екологічних проблем для збереження здоров'я населення.

Позитивною подією у світі медицини стало те, що після пересадки стовбурових клітин "женевський пацієнт" був оголошений таким, що вилікувався від ВІЛ. Ця подія вселяє надію і створює прецедент для майбутніх методів лікування.

Водночас, однією з проблем охорони здоров'я став тривалий COVID-19. За деякими даними, мільйони людей страждають від постійних симптомів, що підкреслює необхідність продовження досліджень і підтримки.

Народження першої дитини внаслідок ЕКЗ у Великій Британії з використанням ДНК трьох батьків знаменує собою значний прогрес у профілактиці генетичних захворювань, хоча й викликає етичні та медичні суперечки.

Нарешті, вплив Фонду Білла і Мелінди Гейтс на фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) викликав дискусії щодо ролі приватного фінансування в ініціативах громадської охорони здоров'я.

Ці історії в сукупності дають можливість поглянути на проблеми і прориви в галузі охорони здоров'я і науки, демонструючи як складність питань, що розглядаються, так і новаторський дух, що рухає рішеннями. У міру того, як ці події розвиватимуться, вони обіцяють визначити майбутнє медицини, технологій і громадської охорони здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося знайти Ахіллесову п'яту у Covid-19. Вчені зафіксували незвичайний зв'язок між методами поширення звичайного грипу і вірусу SARS-CoV-2, тим самим проклавши шлях до створення ефективних ліків для боротьби з майбутніми спалахами.

Також Фокус писав про те, що вчені націлили нову молекулу на знищення найбільш живучого типу ВІЛ. ВІЛ довгий час грав у смертельно небезпечну гру в хованки, але токійські дослідники, можливо, знайшли спосіб покінчити з цією грою і, в майбутньому, із захворюванням, назавжди.