Забыть о диетах: диетологи перечислили преимущества средиземноморского образа жизни

Среди тысяч разнообразных диет, средиземноморский метод питания выделяется своим взглядом на еду, общество и физические нагрузки, предоставляя нам нечто большее, чем просто стратегию питания.

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В солнечных краях, где смех и разговоры доминируют во время трапезы, кроется секрет одного из самых здоровых образов жизни — средиземноморского. В отличие от типичных диет, здесь речь идет не об ограничениях, а о том, чтобы наслаждаться разнообразными продуктами, отдавая предпочтение тем, которые обладают полезными свойствами. Такой подход к питанию, включающий свежие фрукты, овощи, цельные злаки, орехи и минимальное количество красного мяса и сладостей, неоднократно признавался диетологами лучшим, пишет CNN.

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Прелесть средиземноморской диеты заключается в ее простоте и гибкости. Она предполагает замену рафинированных зерен на цельные варианты, такие как хлеб из цельной пшеницы или коричневый рис, а также предпочтение проверенных временем злаков, таких как киноа или просо. Вместо того чтобы делать акцент на мясе, она поощряет изучение различных белков, таких как чечевица или нут, и подчеркивает важность жирной рыбы, такой как лосось и сардины, богатой полезными для сердца жирными кислотами омега-3, говорит дипломированный диетолог Келли ЛеБланк.

Средиземноморская диета также делает уникальный акцент на использовании трав и специй для ароматизации блюд вместо соли, стремясь снизить потребление натрия и увеличить разнообразие вкусов и ароматов в блюдах. Этот аспект диеты подчеркивает ее целостный подход к здоровью, усиливая сенсорные ощущения от еды и способствуя разнообразному потреблению натуральных растительных соединений.

Интересно, что средиземноморская диета — это не просто диета. Это целостный подход к жизни, который включает в себя осознанное принятие пищи, физическую активность и развитие социальных связей. Эксперты по питанию рекомендуют смаковать каждый кусочек и включать в повседневную жизнь радостные движения, такие как ходьба или танцы, чтобы получить максимальную пользу.

Средиземноморский образ жизни связан с многочисленными преимуществами для здоровья, включая снижение риска диабета, сердечных заболеваний и депрессии. Поэтому, размышляя о способах укрепить здоровье, помните, что средиземноморский подход, это больше, чем просто диета; это устойчивый, приятный образ жизни, который празднует еду и общество. Это приглашение переосмыслить то, как мы едим, двигаемся и живем.

Ранее Фокус писал о пользе кето-диеты в борьбе с мигренью. Облегчение от мигрени может наступить уже через пару приемов определенной пищи, согласно последним открытиям в области диетологии.

Также Фокус писал о том, как ожирение необратимо изменяет работу мозга. Ожирение изменяет сенсоры мозга, отвечающие за удовлетворение от еды, вызывая, возможно, постоянное состояние "вечного голода", свидетельствует новое исследование.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.