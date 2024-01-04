Связан с желтухой и желчными камнями: обнаружен новый фермент у нас в моче

Необычное исследование, целью которого было более глубокое понимание нашего организма, не просто определило источник цвета нашей мочи, но и его связь со серьезными заболеваниями.

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Благодаря недавнему научному открытию привычный нам желтый цвет мочи наконец-то получил объяснение. В течение многих лет виновником желтого оттенка признавалась молекула, известная как уробилин. Однако команда из Университета Мэриленда сделала еще один шаг к изучению нашего организма и важных процессов происходящих в нем. Они обнаружили фермент, названный билирубин-редуктазой, который играет ключевую роль в этом повседневном биологическом явлении, пишет WTOP News.

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Ученые описали обнаруженный ими процесс формирования цвета нашей мочи следующим образом: красные кровяные тельца в конце своего жизненного цикла распадаются и производят яркий оранжевый пигмент — билирубин. Затем это вещество попадает в кишечник, где оно должно быть выведено из организма. В кишечнике дружественные микробы начинают действовать, превращая билирубин в бесцветный промежуточный продукт под названием уробилиноген с помощью фермента билирубин-редуктазы. Наконец, в ходе всех внутренних манипуляций, уробилиноген распадается на уробилин, придавая моче характерный желтый цвет.

Это открытие — не просто удовлетворение странного научного любопытства. Фермент билирубин-редуктаза присутствует практически у всех здоровых взрослых людей, но заметно отсутствует в некоторых группах населения, например у новорожденных и людей с воспалительными заболеваниями кишечника. Отсутствие этого фермента связано с такими состояниями, как желтуха новорожденных и пигментными желчными камнями. Раскрытие роли билирубин-редуктазы предоставляет ученым новые возможности для изучения взаимосвязи кишечника и печени и потенциального смягчения или лучшего понимания связанных с этим проблем со здоровьем, подобно тому, как по одному лишь цвету кала наука научилась определять некоторые скрытные болезни, поражающие нас.

Хотя это исследование не только представляет собой необычную веху в понимании общего биологического процесса, оно также подчеркивает сложный баланс в нашем организме и важность микробиома кишечника. Это открытие может послужить толчком к дальнейшим исследованиям того, как внутренняя экосистема организма может влиять на здоровье и болезни, и ознаменовать собой важную веху в непрерывном пути научных открытий.

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