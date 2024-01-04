Нет повода не бросить пить. Эксперты рассказали, как сократить потребление алкоголя

Исследователи уверяют, что даже частичный отказ от употребления алкоголя окажет позитивное воздействие на ваше здоровье.

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Ученые десятилетиями предупреждают, что потребление алкоголя связано с рисками для здоровья. Последние исследования показали, что сокращение употребление алкогольных напитков может улучшить настроение, а также улучшит качество сна и поможет избавиться от лишних килограммов, пишет Daily Mail.

Учитывая все эти плюсы, не мудрено, что десятки тысяч людей решают отказаться от бокала вина и пинты пива, придерживаясь так называемого "Сухого января". Однако полный отказ от потребления алкоголя может показаться немного пугающим — если это про вас, ученые советуют не отчаиваться и хотя бы попробовать сократить количество потребляемых алкогольных напитков.

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Тренеры по трезвости и врачи дали несколько советов о том, как к этому прийти, не исключая алкоголь полностью из своей жизни. По словам лондонского тренера по трезвости Кристи Осборн, советует задуматься над тем, какую работу выполняет алкоголь, а затем задаться вопросом: действительно ли он ее выполняет? Также необходимо понять для чего вы пьете: чтобы расслабиться, преодолеть трудности или развлечься.

По словам Осборн, если вы пьете для расслабления, а на утро чувствуете тревогу, так как алкоголь повышает уровень адреналина и кортизола, вероятно, оно того не стоит. Простыми словами, когда человек понимает, что алкоголь не приносит пользы в преодолении трудностей и не снижает тревогу, он начинает пить значительно меньше.

Терапевт из Мельбурна, руководящая программой "Пей меньше разума", Джорджия Фостер, советует употреблять больше жидкости перед употреблением алкоголя. Дело в том, что в течение дня наш организм обезвоживается, а потому первый стакан алкоголя в действительности может выпиваться быстро. При этом алкоголь также обезвоживается, что заставляет нас "пить на автомате".

Кроме того, следует быть осторожными с алкоголем во время выполнения других задач, например, просмотра телевизора или приготовления еды. Эксперты советуют сосредоточиться на самом процессе и наслаждаться напитком, а не просто машинально выпивать его.

Известно, что алкоголь повышает настроение, потому что он заставляет организм вырабатывать дополнительный дофамин — известный как гормон счастья. В результате люди непроизвольно подсаживаются на алкоголь, пытаясь получить дофамин. Эксперты советуют выбрать другие занятия для поднятия настроения, а не употреблять для этого алкоголь.

В то же время исполнительный директор Alcohol Change UK, доктор Ричард Пайпер советует составить план перед тем как начать пить. Кроме того ученые советуют записывать количество выпитого алкоголя, чтобы спустя время вы могли наблюдать свой прогресс — это мотивирует и дальше сокращать количество выпитого.

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Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.