Один в поле – не воин. Семена кунжута полезны для организма, но есть важные нюансы

Семена кунжута являются популярной добавкой во многих блюдах и выпечке и глядя на их состав, можно подумать, что их можно есть ложкой и укреплять свое здоровье, однако реальность является куда более неоднозначной.

Related video

Крошечные семена с ореховым вкусом, называемые семенами кунжута, которые вы часто видите посыпанными на бубликах и в различных блюдах — это не просто украшение пищи. Они богаты питательными веществами и являются частью нашего рациона уже тысячи лет. Эти семена не просто ароматны и придают пище особый вкус, они могут стать важным дополнением к здоровому питанию, пишет ABC News.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Семена кунжута происходят от растения Sesamum indicum и находятся в небольшом зеленом стручке, содержащем около 80 семян. Исторически они культивируются уже более 5 000 лет в таких регионах, как Пакистан и Индия. Они не только являются основным продуктом питания в этих культурах, но и ценятся в традиционной китайской и индийской холистической медицине.

Эксперт по питанию Лиз Вейнанди из Медицинского центра Векснера Университета штата Огайо, подчеркивает пользу кунжута для здоровья. Он богат клетчаткой, полезными жирами, магнием, витамином Е, железом и кальцием. Эти питательные вещества способствуют здоровью сердца, потенциально снижая уровень холестерина и улучшая показатели триглицеридов. Кроме того, семена кунжута содержат медь, цинк, селен и витамины группы В, которые жизненно важны для иммунной функции.

Однако, несмотря на свою питательную ценность, семена кунжута не являются основным источником белка, если не употреблять их в больших количествах. В одной столовой ложке семян кунжута содержится около 1,6 грамма белка. Таким образом, они являются источником растительного белка, но в очень скромных количествах.

Включение семян кунжута в рацион может быть полезным, особенно в сочетании с другими полезными продуктами. Регулярное употребление таких продуктов, как хумус, который содержит семена кунжута в виде тахини, может стать способом воспользоваться их полезными свойствами в рамках более широкой, сбалансированной диеты.

Важно помнить, что диетические потребности могут быть разными, поэтому перед тем, как вносить существенные изменения в свой рацион, следует проконсультироваться с медицинским работником. При всей своей питательности семена кунжута являются распространенным аллергеном. Они входят в число основных пищевых аллергенов, признанных Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США.

Таким образом, хотя семена кунжута и не являются самостоятельным суперпродуктом, они представляют собой богатое питательными веществами дополнение к сбалансированной диете, способствуя здоровью сердца и иммунной функции. Их долгая история использования в различных кухнях и лечебных практиках подчеркивает их ценность, делая их не просто кулинарным украшением.

Ранее Фокус писал о 8 овощах, которые укрепят здоровье и помогут сбросить вес. Многие люди буквально живут на весах, забывая о жизненно важном балансе углеводов в организме. К счастью, ученые и диетологи спешат напомнить лучших кандидатов для здорового похудения.

Также Фокус писал о том, как наука вынесла приговор диете по группе крови. Хотя идея приема пищи в зависимости от группы крови звучала свежо и интригующе, реальность оказалась не столь радужной, а ограничения диеты могут принести больше вреда, чем пользы.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.