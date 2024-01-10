Болезнь подкрадется незаметно: факторы риска, повышающие вероятность наступления ранней деменции

Ученые обнаружили целый ряд повседневных факторов, влияющих на риск развития ранней деменции. К счастью, большинство из них являются подконтрольными нам.

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В недавнем исследовании ученые добились значительных успехов в понимании раннего слабоумия, которое поражает большое количество людей в возрасте до 65 лет. Эта комплексная научная работа, в которой приняли участие более 350 000 человек из Биобанка Великобритании, проливает свет на 15 ключевых факторов, которые могут повышать риск развития этого заболевания, пишет Health.

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К счастью, многие из перечисленных учеными факторов люди могут изменить или контролировать. Например, поддержание стабильного артериального давления в положении стоя, борьба с депрессией и контроль над употреблением алкоголя — все эти факторы могут сыграть свою роль в снижении риска развития болезни. Однако есть и не зависящие от человека факторы, такие как социально-экономический статус и генетическая предрасположенность, в частности наличие двух копий гена аполипопротеина Е, аллель ε4 (APOE4).

Результаты исследования имеют огромное значение, поскольку они подчеркивают взаимосвязанную природу этих факторов риска. Доктор Дэвид Перлмуттер, невролог и эксперт по питанию, объясняет, что эти факторы в конечном итоге приводят к пагубному влиянию на работу мозга. Они нарушают процесс использования мозгом глюкозы, которая необходима для его работы. Это нарушение является ключевым аспектом в развитии слабоумия, в том числе болезни Альцгеймера.

Последствия этого исследования далеко идущие. Учитывая, что только в США ежегодно регистрируется от 220 000 до 640 000 новых случаев ранней стадии болезни Альцгеймера или связанного с ней слабоумия, понимание этих факторов риска имеет решающее значение. Раннее слабоумие, как правило, прогрессирует быстрее, чем формы, возникающие на более поздних этапах жизни, что делает раннее вмешательство крайне важным.

Исследование также подчеркивает сходство между рисками раннего и позднего развития деменции. Например, метаболические проблемы, такие как диабет, который все чаще встречается среди молодого населения, вносят значительный вклад в развитие деменции. Эта связь является напоминанием о важности здорового образа жизни в любом возрасте.

Устранение этих факторов риска может существенно снизить вероятность развития деменции в молодом возрасте. Такой подход согласуется с выводами Комиссии по профилактике деменции "Ланцет" 2020 года, в которых подчеркивается роль изменения факторов образа жизни в снижении риска развития деменции.

Что же можно сделать? Центры по контролю и профилактике заболеваний считают, что изменение образа жизни и профилактика хронических заболеваний, таких как диабет и высокое кровяное давление, потенциально могут предотвратить или отсрочить почти 40 % всех случаев болезни Альцгеймера и связанных с ней деменций. Рекомендуется регулярно заниматься физическими упражнениями, соблюдать средиземноморскую диету, а также заниматься когнитивной и социальной деятельностью. Кроме того, необходимо контролировать уровень сахара в крови и обеспечивать полноценный сон.

Новое исследование не только выявляет критические факторы риска раннего развития деменции, но и предлагает практические способы снижения этих рисков. Это призыв к действию как для отдельных людей, так и для медицинских работников, которые должны уделять первостепенное внимание этим контролируемым факторам, подчеркивая, что профилактические меры должны начинаться задолго до того, как станут заметны какие-либо когнитивные изменения.

Ранее Фокус писал о таинственной связи болезни Альцгеймера и артрита. Найдя потенциальную причину развития болезни Альцгеймера, ученые обнаружили, что зловещий организм также способствует развитию артрита, атеросклероза и диабета второго типа.

Также Фокус писал мутации в генах, способной отстрочить болезнь Альцгеймера на 30 лет. Ученые обнаружили уникальный ген, способный значительно замедлить развитие заболевания, а на подходе для его лечения у них уже есть два препарата, проходящих клинические испытания.

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