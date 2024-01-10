Хвороба підкрадеться непомітно: фактори ризику, що підвищують імовірність настання ранньої деменції

Учені виявили цілу низку повсякденних чинників, що впливають на ризик розвитку ранньої деменції. На щастя, більшість із них є підконтрольними нам.

Related video

У недавньому дослідженні вчені досягли значних успіхів у розумінні раннього недоумства, яке вражає велику кількість людей у віці до 65 років. Ця комплексна наукова робота, в якій взяли участь понад 350 000 осіб з Біобанку Великої Британії, проливає світло на 15 ключових факторів, які можуть підвищувати ризик розвитку цього захворювання, пише Health.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

На щастя, багато з перерахованих ученими факторів люди можуть змінити або контролювати. Наприклад, підтримання стабільного артеріального тиску в положенні стоячи, боротьба з депресією і контроль над вживанням алкоголю — всі ці фактори можуть зіграти свою роль у зниженні ризику розвитку хвороби. Однак є й незалежні від людини чинники, такі як соціально-економічний статус і генетична схильність, зокрема наявність двох копій гена аполіпопротеїну Е, алель ε4 (APOE4).

Результати дослідження мають величезне значення, оскільки вони підкреслюють взаємопов'язану природу цих факторів ризику. Доктор Девід Перлмуттер, невролог і експерт з харчування, пояснює, що ці фактори в кінцевому підсумку призводять до згубного впливу на роботу мозку. Вони порушують процес використання мозком глюкози, яка необхідна для його роботи. Це порушення є ключовим аспектом у розвитку недоумства, зокрема хвороби Альцгеймера.

Наслідки цього дослідження далекосяжні. З огляду на те, що тільки в США щорічно реєструється від 220 000 до 640 000 нових випадків ранньої стадії хвороби Альцгеймера або пов'язаного з нею недоумства, розуміння цих факторів ризику має вирішальне значення. Раннє слабоумство, як правило, прогресує швидше, ніж форми, що виникають на пізніших етапах життя, що робить раннє втручання вкрай важливим.

Дослідження також підкреслює схожість між ризиками раннього та пізнього розвитку деменції. Наприклад, метаболічні проблеми, такі як діабет, який дедалі частіше зустрічається серед молодого населення, роблять значний внесок у розвиток деменції. Цей зв'язок є нагадуванням про важливість здорового способу життя в будь-якому віці.

Усунення цих факторів ризику може суттєво знизити ймовірність розвитку деменції в молодому віці. Такий підхід узгоджується з висновками Комісії з профілактики деменції "Ланцет" 2020 року, в яких підкреслюється роль зміни факторів способу життя в зниженні ризику розвитку деменції.

Що ж можна зробити? Центри з контролю та профілактики захворювань вважають, що зміна способу життя та профілактика хронічних захворювань, таких як діабет і високий кров'яний тиск, потенційно можуть запобігти або відтермінувати майже 40 % усіх випадків хвороби Альцгеймера та пов'язаних із нею деменцій. Рекомендується регулярно займатися фізичними вправами, дотримуватися середземноморської дієти, а також займатися когнітивною та соціальною діяльністю. Крім того, необхідно контролювати рівень цукру в крові та забезпечувати повноцінний сон.

Нове дослідження не тільки виявляє критичні фактори ризику раннього розвитку деменції, а й пропонує практичні способи зниження цих ризиків. Це заклик до дії як для окремих людей, так і для медичних працівників, які повинні приділяти першочергову увагу цим контрольованим факторам, наголошуючи на тому, що профілактичні заходи потрібно розпочинати задовго до того, як стануть помітними будь-які когнітивні зміни.

Раніше Фокус писав про таємничий зв'язок хвороби Альцгеймера й артриту. Знайшовши потенційну причину розвитку хвороби Альцгеймера, вчені виявили, що зловісний організм також сприяє розвитку артриту, атеросклерозу і діабету другого типу.

Також Фокус писав про мутацію в генах, здатну відстрочити хворобу Альцгеймера на 30 років. Вчені виявили унікальний ген, здатний значно сповільнити розвиток захворювання, а на підході для його лікування у них вже є два препарати, що проходять клінічні випробування.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.