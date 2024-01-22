Простой способ защитить мозг: прием мультивитаминов помогает в борьбе с деменцией

Ученые выяснили, что ежедневный прием мультивитаминов является простым и эффективным способом избежать опасные заболевания мозга в старости.

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В недавнем исследовании было показано, что простая ежедневная процедура может дать новую надежду тем, кто хочет сохранить остроту ума с возрастом. Ученые обнаружили, что ежедневный прием мультивитаминов может улучшить память и даже замедлить процесс когнитивного старения на два года. Этот вывод был сделан в результате тщательного анализа, проведенного группой специалистов, которые изучали влияние поливитаминов на работу мозга, пишет Good News Network.

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В ходе исследования было детально изучена предыдущая научная работа под названием COSMOS, куда входили более 5 000 человек, а также более узкая группа из 573 участников, которые проходили углубленную оценку когнитивных функций в течение двух лет. Участники были разделены на две группы: одна принимала ежедневную мультивитаминную добавку, а другая — плацебо. У тех, кто принимал поливитамины, улучшились общие функции мозга и память, в отличие от группы, принимавшей плацебо, причем старение их когнитивных способностей заметно замедлилось на два года. Однако мультивитамины не оказывали одинакового влияния на все аспекты работы мозга, такие как исполнительная функция или внимание.

Это исследование особенно своевременно, учитывая растущее беспокойство по поводу снижения когнитивных способностей и таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, среди стареющего населения. Поскольку Ассоциация Альцгеймера предупреждает о повышенном риске среди пожилых людей, поиск доступных и эффективных способов сохранения здоровья мозга является как никогда актуальным. По мнению ведущих авторов исследования, ежедневное употребление мультивитаминов, содержащих более 20 важнейших микроэлементов, представляет собой многообещающую и легко применимую стратегию, помогающую предотвратить потерю памяти и поддержать лучшее когнитивное старение.

Для многих людей, желающих сохранить остроту когнитивных способностей до глубокой старости, эти результаты дают проблеск надежды и предоставляют простую стратегию действия: ежедневный прием поливитаминов может стать ключевым фактором сохранения остроты ума и замедления неизбежного процесса когнитивного старения. Это согласуется с более широким поиском доступных, безопасных и эффективных способов поддержки стареющего мозга, что делает скромный поливитамин предметом растущего интереса и оптимизма как среди научного сообщества, так и среди широкой общественности.

Ранее Фокус писал о том, что витамин D также снижает риск самоубийств. Ученые обнаружили, что ветераны боевых действий, которым давали витамин D, были менее склонны к попыткам самоубийства.

Также Фокус писал о реальной эффективности поливитаминов от сердечных заболеваний. Для многих людей кажется заманчивым получить из одной капсулы все необходимые минералы и витамины за раз, но, как отмечают эксперты, это так не работает.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.