Одна обычная прогулка может изменить все: ученые нашли новый способ борьбы с деменцией

По мере старения риск развития деменции повышается в разы, но наука нашла простой и эффективный способ одновременно укрепить наше тело и мозг, снижая риск начала разрушительной болезни.

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Деменция — это сложное заболевание, которое влияет на память, мышление и принятие решений, и оно становится все более распространенным по мере старения населения. Интересно, что существует простой, но эффективный способ снизить риск развития деменции: ограничение сидячего образа жизни, пишет EatingWell.

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Недавние исследования выявили четкую связь между сидячим образом жизни и повышенным риском развития деменции. Хотя эти исследования являются обсервационными и не доказывают окончательно, что сидячий образ жизни вызывает деменцию, они указывают на тесную связь.

Почему сидячий образ жизни повышает риск деменции? Эксперты считают, что сидячий образ жизни может уменьшить приток крови к мозгу и нарушить выработку поддерживающих мозг химических веществ. Исследование 2021 года показало, что аэробные упражнения повышают уровень биомаркера, связанного со здоровыми когнитивными функциями, что подтверждает идею о том, что физическая активность способствует укреплению мозга.

Так сколько же физических упражнений необходимо для снижения риска деменции? Диетологи рекомендуют следовать рекомендациям Министерства здравоохранения и социальных служб США: не менее 150 минут аэробной активности умеренной интенсивности в неделю или 75 минут интенсивной активности, а также упражнения на укрепление мышц два раза в неделю. Даже если это кажется сложным, помните, что любая физическая активность полезна. Другое исследование 2021 года показало, что даже легкая активность снижает риск развития деменции у пожилых корейцев.

Для пожилых людей, особенно с хроническими заболеваниями, важно скорректировать эти рекомендации в соответствии с тем, что безопасно и достижимо. Главное — больше двигаться и меньше сидеть в течение дня. Эффективным подходом может быть начало с коротких прогулок и постепенное включение более структурированных упражнений.

Таким образом, активный образ жизни не только полезен для общего здоровья, но и играет важную роль в снижении риска развития деменции. Вам не обязательно прибегать к длительным и интенсивным тренировкам: даже небольшая регулярная физическая активность может изменить ситуацию и обезопасить разум в старости.

Ранее Фокус писал о том, что ученые раскрыли неожиданную пользу дневного сна. Исследователи полагают, что легкий сон в течение дня способен улучшить концентрацию и память, и даже предотвратить разрушительную болезнь.

Также Фокус писал об обнаружении учеными новых виновников развития болезни Альцгеймера. Глубоко в нашем мозге обитают клетки, призванные защищать его, но похоже они ведут двойную жизнь и могут стать причиной возникновения недуга.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.