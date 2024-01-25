Крохотные вредители в нашем мозге: ученые обнаружили новый источник болезни Альцгеймера

Хотя болезнь Альцгеймера уже длительное время находится под прицелом науки, новое открытие может полностью поменять наш подход к лечению и пониманию этого и других нейродегенеративных заболеваний.

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В ходе новаторского исследования, проведенного под руководством Северо-Западного университета, ученые сделали важное открытие, которое может изменить наше понимание и лечение таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера и других форм слабоумия. Исследователи обнаружили в мозге крошечные молекулы РНК, которые играют решающую роль в здоровье клеток нашего мозга. Эти молекулы могут либо защищать клетки, либо вызывать их гибель, и этот баланс меняется с возрастом, что потенциально может привести к болезни Альцгеймера, пишет ScienceAlert.

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РНК, или рибонуклеиновая кислота — это вещество в наших клетках, которое передает инструкции от ДНК для создания белков, необходимых нашему организму. Но не вся РНК участвует в процессе производства белков. Некоторые короткие нити РНК, на которых и было сосредоточено исследование, помогают регулировать производство белков. Это регулирование необходимо для поддержания здоровья наших клеток.

Исследователи обнаружили, что в мозге пожилых людей, особенно страдающих болезнью Альцгеймера, происходит сдвиг в сторону более токсичных молекул РНК. Эти вредные РНК могут остановить производство жизненно важных белков, что приводит к гибели клеток в результате процесса, известного как DISE (cмерть, вызванная уничтожением гена выживания ). Интересно, что этот процесс также является защитным механизмом против рака, что может объяснить, почему у пациентов с болезнью Альцгеймера, как правило, ниже уровень заболеваемости онкологическими болезнями.

Одним из самых интересных аспектов этого исследования является изучение прозванных учеными "супергероев" — людей старше 80 лет, обладающих исключительными способностями к запоминанию. У этих супергероев в мозге обнаружен более высокий уровень защитных РНК, что позволяет предположить, что эти молекулы играют определенную роль в их когнитивной устойчивости.

В исследовании использовались различные методы, включая анализ тканей человеческого мозга и эксперименты с мышами, чтобы обнаружить эти результаты. Это открытие особенно интересно, поскольку оно позволяет найти новый подход к лечению болезни Альцгеймера и других нейродегенеративных заболеваний. Повышая уровень защитных РНК в мозге, возможно, удастся предотвратить или отсрочить наступление этих заболеваний.

Это исследование открывает новые пути для разработки лекарств, выходя за рамки традиционного фокуса на амилоидных бляшках и тау-связях, характерных для болезни Альцгеймера. Вместо этого воздействие на баланс молекул РНК может предложить новую и многообещающую стратегию сохранения здоровья мозга в пожилом возрасте.

Последствия этой научной работы весьма обширны: оно предполагает, что мы потенциально можем вмешаться в процесс старения клеток нашего мозга. Усиливая защитную РНК в мозге, мы, возможно, сможем дольше сохранять когнитивное здоровье и противостоять болезням, от которых в настоящее время нет лекарств.

Это исследование не только проливает свет на сложные механизмы, лежащие в основе нейродегенеративных заболеваний, но и дает надежду на новые методы лечения, которые могут значительно улучшить качество жизни пожилых людей и тех, кто страдает от таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера.

Ранее Фокус писал о новом препарате от болезни Альцгеймера, который показал небывалый результат. Лекарство демонстрировало впечатляющую способность замедлять прогрессирование заболевания, но не обошлось и без очень серьезных побочных эффектов.

Также Фокус писал о том, что бороться с болезнью Альцгеймера можно с помощью еды. Как показало исследование, значительно улучшить состояние человека с болезнью Альцгеймера, можно, если изменить подход к приему пищи.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.