Доступная защита памяти: мультивитамины оказались полезными для мозга, но есть нюанс

Недавнее исследование выявило связь между приемом витаминов и улучшением памяти среди пожилых людей, но у исследования появились критики, которые усомнились в его пользе.

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В недавнем исследовании ученые узнали, что у людей старше 60 лет, принимавших ежедневные мультивитамины в течение двух лет, память и когнитивные способности были лучше, чем у тех, кто их не принимал. Это стало неожиданностью, поскольку довольно редко пищевые добавки оказывают заметное влияние на состояние здоровых людей, пишет The New York Times.

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Доктор Чираг Вьяс, один из основных авторов исследования, отмечает, что поливитамины могут стать простым и экономически эффективным способом помочь пожилым людям сохранить остроту ума. Однако важно отметить, что улучшение, хотя и было статистически значимым, было скромным. Некоторые эксперты в восторге от такого потенциала, но при этом сохраняют осторожность, подчеркивая, что эти результаты, хотя и многообещающие, не являются гарантированным решением проблемы снижения когнитивных способностей.

Данное исследование является частью более крупной научной работы по изучению того, как пищевые добавки могут защитить от различных заболеваний, которые приходят с возрастом. Особое внимание привлек сегмент научной работы, в которой приняли участие 573 человека, прошедшие когнитивное тестирование. Результаты показали, что в среднем у тех, кто принимал поливитамины, когнитивные тесты улучшились немного больше, чем у тех, кто их не принимал.

Доктор ДжоАнн Мэнсон, другой ведущий исследователь, объяснила, что при объединении этих результатов с двумя предыдущими исследованиями вырисовывается последовательная картина: поливитамины, похоже, дают небольшой толчок в развитии когнитивных способностей. Исследователи сравнили его с обращением вспять двухлетнего старения мозга, что является интересным способом взглянуть на это, хотя некоторые эксперты утверждают, что такая интерпретация может быть немного натянутой.

Критики исследования признают его хорошо продуманный дизайн, но отмечают, что реальная польза от него относительно невелика. Они утверждают, что более конкретные результаты, такие как уменьшение числа диагностированных случаев болезни Альцгеймера или продление полной независимости в пожилом возрасте, стали бы более весомым аргументом в пользу эффективности поливитаминов.

В дискуссии также затрагивается вопрос о необходимости проведения дополнительных исследований, особенно среди более разнообразных групп населения, чтобы понять, кому прием поливитаминов может принести наибольшую пользу. Некоторые предполагают, что наблюдаемые преимущества могут быть более выраженными у людей, которые ранее испытывали недостаток в определенных питательных веществах, необходимых для здоровья мозга.

Интересно, что данное исследование, частично финансируемое Национальным институтом здоровья и производителем шоколада, изначально было направлено на изучение влияния мультивитаминов и флаванолов какао на сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, и только потом мы наткнулись на эти когнитивные выводы.

Оно появилось на фоне исследований, которые в целом показали, что поливитамины не оказывают значительного влияния на когнитивное здоровье и профилактику деменции. Это подчеркивает важность здорового питания и образа жизни как краеугольного камня здоровья мозга, а добавки могут играть ограниченную роль для некоторых людей.

В целом, данная научная работа представляет собой явный аргумент в пользу потенциальной когнитивной пользы поливитаминов для пожилых людей, но в то же время подчеркивает необходимость дальнейших исследований, чтобы понять весь масштаб этих выводов.

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