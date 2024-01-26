Доступний захист пам'яті: мультивітаміни виявилися корисними для мозку, але є нюанс

Нещодавнє дослідження виявило зв'язок між прийомом вітамінів і поліпшенням пам'яті серед літніх людей, але у дослідження з'явилися критики, які засумнівалися в його користі.

Related video

У нещодавньому дослідженні вчені дізналися, що у людей старше 60 років, які приймали щоденні мультивітаміни протягом двох років, пам'ять і когнітивні здібності були кращими, ніж у тих, хто їх не приймав. Це стало несподіванкою, оскільки досить рідко харчові добавки мають помітний вплив на стан здорових людей, пише The New York Times.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Доктор Чираг Вьяс, один з основних авторів дослідження, зазначає, що полівітаміни можуть стати простим і економічно ефективним способом допомогти літнім людям зберегти гостроту розуму. Однак важливо зазначити, що поліпшення, хоча і було статистично значущим, було скромним. Деякі експерти в захваті від такого потенціалу, але при цьому зберігають обережність, наголошуючи, що ці результати, хоча й багатообіцяючі, не є гарантованим вирішенням проблеми зниження когнітивних здібностей.

Це дослідження є частиною більшої наукової роботи з вивчення того, як харчові добавки можуть захистити від різних захворювань, які приходять із віком. Особливу увагу привернув сегмент наукової роботи, в якій узяли участь 573 людини, що пройшли когнітивне тестування. Результати показали, що в середньому у тих, хто приймав полівітаміни, когнітивні тести покращилися трохи більше, ніж у тих, хто їх не приймав.

Доктор ДжоАнн Менсон, інший провідний дослідник, пояснила, що під час об'єднання цих результатів із двома попередніми дослідженнями вимальовується послідовна картина: полівітаміни, схоже, дають невеликий поштовх у розвитку когнітивних здібностей. Дослідники порівняли його зі зверненням назад дворічного старіння мозку, що є цікавим способом поглянути на це, хоча деякі експерти стверджують, що така інтерпретація може бути трохи натягнутою.

Критики дослідження визнають його добре продуманий дизайн, але зазначають, що реальна користь від нього відносно невелика. Вони стверджують, що більш конкретні результати, як-от зменшення кількості діагностованих випадків хвороби Альцгеймера або подовження повної незалежності в літньому віці, стали б вагомішим аргументом на користь ефективності полівітамінів.

У дискусії також порушується питання про необхідність проведення додаткових досліджень, особливо серед більш різноманітних груп населення, щоб зрозуміти, кому прийом полівітамінів може принести найбільшу користь. Дехто припускає, що спостережувані переваги можуть бути більш вираженими у людей, які раніше відчували нестачу в певних поживних речовинах, необхідних для здоров'я мозку.

Цікаво, що дане дослідження, частково фінансоване Національним інститутом здоров'я і виробником шоколаду, спочатку було спрямоване на вивчення впливу мультивітамінів і флаванолів какао на серцево-судинні та онкологічні захворювання, і тільки потім ми натрапили на ці когнітивні висновки.

Воно з'явилося на тлі досліджень, які загалом засвідчили, що полівітаміни не мають значного впливу на когнітивне здоров'я і профілактику деменції. Це підкреслює важливість здорового харчування і способу життя як наріжного каменю здоров'я мозку, а добавки можуть відігравати обмежену роль для деяких людей.

Загалом, ця наукова робота являє собою явний аргумент на користь потенційної когнітивної користі полівітамінів для літніх людей, але водночас підкреслює необхідність подальших досліджень, щоб зрозуміти весь масштаб цих висновків.

Раніше Фокус писав про те, що вчені запропонували боротися з хворобою Альцгеймера за допомогою їжі. Як показало дослідження, значно поліпшити стан людини з хворобою Альцгеймера можна, якщо робити великі перерви в прийомі їжі.

Також Фокус писав про нове дослідження, яке перевернуло наше розуміння хвороби Альцгеймера з ніг на голову. Вчені ставлять під сумнів роль одного з ключових гормонів у розвитку хвороби Альцгеймера.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.