Наше будущее под угрозой: вредные металлы в пище влияют на репродуктивную систему женщин

В новом исследовании ученые обнаружили не очевидную, но от этого не менее пугающую связь между употреблением опасных металлов вместе с продуктами и ранним наступлением менопаузы у женщин, попутно ухудшающего их общее здоровье.

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Изучение того, как повседневные элементы влияют на наше здоровье, иногда может привести к неожиданным и крайне важным открытиям. Недавние исследования выявили связь, которая являлась неочевидной: присутствие определенных металлов в окружающей среде, в частности, в питьевой воде и продуктах питания, может ускорить истощение запасов яйцеклеток в женских яичниках, что потенциально может привести к более ранней менопаузе, пишет Daily Mail.

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Такие металлы, как свинец, мышьяк, кадмий и ртуть, все чаще обнаруживаются не только в водопроводной воде США, но и в широком спектре продуктов питания, включая рыбу, шоколад и даже листовую зелень, которую мы часто считаем основными элементами здорового питания. Это воздействие не ограничивается обеденным столом; оно распространяется на воздух, которым мы дышим, и почву, в которой растут наши продукты, влияя на наше здоровье скрытно.

Команда из Мичиганского университета пролила свет на эту проблему, изучив 549 женщин среднего возраста, которые приближались к менопаузе. Что они обнаружили? У женщин с повышенным содержанием этих металлов в организме наблюдались признаки уменьшения количества яйцеклеток в яичниках — состояние, известное как уменьшение овариального резерва. Это означает не только более раннее наступление менопаузы, но и повышенный риск таких симптомов, как приливы жара, слабость костей, сердечно-сосудистые заболевания и снижение когнитивных способностей на более позднем этапе жизни.

Но как именно эти металлы влияют на наш организм? По мнению исследователей, такие металлы, как мышьяк и кадмий, могут нарушать работу эндокринной системы — сети желез, вырабатывающих гормоны, регулирующие все процессы, от репродуктивной системы до метаболизма. Это нарушение может привести к целому ряду проблем со здоровьем, включая бесплодие, эндометриоз и даже повышенный риск развития некоторых видов рака, диабета и ожирения.

Метод исследования включал в себя анализ уровня этих металлов в моче участниц и сравнение его с уровнем антимюллерова гормона (AMH) — вещества, которое позволяет оценить количество яйцеклеток, оставшихся в яичниках. Результаты оказались однозначными: более высокий уровень содержания металлов был связан с более низким уровнем АМГ, что свидетельствовало о более быстрой скорости истощения яйцеклеток. В частности, у женщин с самым высоким содержанием мышьяка и ртути уровень АМГ был значительно ниже во время последней менструации: уровень мышьяка снизился на 32,1%, а уровень ртути — на 40,7% по сравнению с женщинами с более низкой концентрацией металлов в моче.

Последствия этого исследования весьма значительны, поскольку оно указывает на то, что загрязнение окружающей среды этими металлами может оказывать существенное влияние на репродуктивное здоровье женщин. Более того, оно подчеркивает настоятельную необходимость дальнейших исследований, причем не только среди женщин среднего возраста, но и среди всех возрастных групп, чтобы полностью понять степень влияния этих химических веществ на фертильность и общее состояние здоровья.

Что же можно сделать за это время? Информированность — ключевой момент. Понимание источников этих металлов и минимизация их воздействия, где это возможно, могут стать решающими шагами в защите нашего здоровья. Небольшие изменения — от пересмотра продуктов, которые мы едим, до внимательного отношения к воде, которую мы пьем, и продуктам, которые мы используем, — могут помочь снизить некоторые из этих рисков.

Это исследование не просто добавляет важный кусочек к головоломке здоровья человека. Оно подчеркивает взаимосвязь между окружающей средой, рационом питания и нашим организмом. По мере того как исследования продолжают раскрывать эти связи, становится все более очевидным, что забота о нашей планете неотделима от заботы о нас самих.

Ранее Фокус писал о пользе вегетарианской диеты во время менопаузы. Она может помочь с внезапными вспышками жара в теле.

Также Фокус писал о том, что риск деменции повышается при лечении менопаузы. Гормональная терапия при менопаузе, привычная для многих женщин, может нести в себе скрытый риск развития заболевания, говорится в новом исследовании.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.