Наше майбутнє під загрозою: шкідливі метали в їжі впливають на репродуктивну систему жінок

У новому дослідженні вчені виявили неочевидний, але від цього не менш лякаючий зв'язок між вживанням небезпечних металів разом із продуктами та раннім настанням менопаузи в жінок, що попутно погіршує їхнє загальне здоров'я.

Related video

Вивчення того, як повсякденні елементи впливають на наше здоров'я, інколи може призвести до несподіваних і вкрай важливих відкриттів. Нещодавні дослідження виявили зв'язок, який був неочевидним: присутність певних металів у навколишньому середовищі, зокрема, у питній воді та продуктах харчування, може прискорити виснаження запасів яйцеклітин у жіночих яєчниках, що потенційно може призвести до більш ранньої менопаузи, пише Daily Mail.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Такі метали, як свинець, миш'як, кадмій і ртуть, дедалі частіше виявляють не тільки у водопровідній воді США, а й у широкому спектрі харчових продуктів, включно з рибою, шоколадом і навіть листовою зеленню, яку ми часто вважаємо основними елементами здорового харчування. Цей вплив не обмежується обіднім столом; він поширюється на повітря, яким ми дихаємо, і ґрунт, у якому ростуть наші продукти, впливаючи на наше здоров'я приховано.

Команда з Мічиганського університету пролила світло на цю проблему, вивчивши 549 жінок середнього віку, які наближалися до менопаузи. Що вони виявили? У жінок із підвищеним вмістом цих металів в організмі спостерігалися ознаки зменшення кількості яйцеклітин у яєчниках — стан, відомий як зменшення оваріального резерву. Це означає не тільки більш раннє настання менопаузи, а й підвищений ризик таких симптомів, як припливи жару, слабкість кісток, серцево-судинні захворювання і зниження когнітивних здібностей на більш пізньому етапі життя.

Але як саме ці метали впливають на наш організм? На думку дослідників, такі метали, як миш'як і кадмій, можуть порушувати роботу ендокринної системи — мережі залоз, що виробляють гормони, які регулюють усі процеси, від репродуктивної системи до метаболізму. Це порушення може призвести до цілої низки проблем зі здоров'ям, включно з безпліддям, ендометріозом і навіть підвищеним ризиком розвитку деяких видів раку, діабету й ожиріння.

Метод дослідження включав аналіз рівня цих металів у сечі учасниць і порівняння його з рівнем антимюллерового гормону (AMH) — речовини, яка дає змогу оцінити кількість яйцеклітин, що залишилися в яєчниках. Результати виявилися однозначними: вищий рівень вмісту металів був пов'язаний із нижчим рівнем АМГ, що свідчило про швидшу швидкість виснаження яйцеклітин. Зокрема, у жінок із найвищим вмістом миш'яку та ртуті рівень АМГ був значно нижчим під час останньої менструації: рівень миш'яку знизився на 32,1%, а рівень ртуті — на 40,7%, порівнюючи з жінками з нижчою концентрацією металів у сечі.

Наслідки цього дослідження вельми значні, оскільки воно вказує на те, що забруднення довкілля цими металами може чинити істотний вплив на репродуктивне здоров'я жінок. Ба більше, воно наголошує на нагальній необхідності подальших досліджень, причому не тільки серед жінок середнього віку, а й серед усіх вікових груп, щоб повністю зрозуміти ступінь впливу цих хімічних речовин на фертильність і загальний стан здоров'я.

Що ж можна зробити за цей час? Інформованість — ключовий момент. Розуміння джерел цих металів і мінімізація їхнього впливу, де це можливо, можуть стати вирішальними кроками в захисті нашого здоров'я. Невеликі зміни — від перегляду продуктів, які ми їмо, до уважного ставлення до води, яку ми п'ємо, і продуктів, які ми використовуємо, — можуть допомогти знизити деякі з цих ризиків.

Це дослідження не просто додає важливий шматочок до головоломки здоров'я людини. Воно підкреслює взаємозв'язок між навколишнім середовищем, раціоном харчування і нашим організмом. У міру того як дослідження продовжують розкривати ці зв'язки, стає дедалі очевиднішим, що турбота про нашу планету невіддільна від турботи про нас самих.

Раніше Фокус писав про користь вегетаріанської дієти під час менопаузи. Вона може допомогти з раптовими спалахами жару в тілі.

Також Фокус писав про те, що ризик деменції підвищується при лікуванні менопаузи. Гормональна терапія під час менопаузи, звична для багатьох жінок, може нести в собі прихований ризик розвитку захворювання, йдеться в новому дослідженні.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.