Наши мысли преувеличивают реальность: ученые выяснили как часто люди обижаются на отказы

Отказываться от различных мероприятий может быть сложно из-за страха обидеть приглашающего, но ученые утверждают, что зачастую реальность далека от наших переживаний.

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В ходе недавнего исследования выяснилось, что люди часто слишком сильно переживают о негативных последствиях отказа от социальных приглашений. Ученые в ходе различных экспериментов с участием более 2 000 человек обнаружили, что люди часто переоценивают, насколько расстроятся или обидятся их друзья, если они откажутся от приглашения. Это беспокойство может привести к ненужному стрессу и даже к принятию приглашений, которые могут быть не в лучших интересах человека, что потенциально может привести к дискомфорту или необходимости отменить планы в дальнейшем, пишет The Washington Post.

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Джулиан Гиви, доцент кафедры маркетинга, и его коллега Коллин Кирк выявили распространенное заблуждение: отказ от приглашения нанесет существенный вред отношениям или приведет к негативным чувствам. Однако эксперименты показали, что в нашем сознании это в значительной степени преувеличено. Например, когда участников просили представить, что они отказываются от приглашения, они предполагали, что приглашающий будет чувствовать себя более разочарованным или отвергнутым, чем на самом деле. Это наблюдалось в различных сценариях, включая отказ от приглашения друзей посетить музей и отказ от участия в общественных мероприятиях в романтических отношениях.

Интересный вывод: переживание отказа с точки зрения как приглашающего, так и приглашаемого помогло участникам лучше понять и точно предсказать чувства других людей, когда они получают отказ. Это говорит о том, что наши страхи обидеть других, сказав "нет", зачастую более значимы в наших головах, чем в реальности.

Исследователи также рассказали о том, что важно учитывать, от чего вы неявно отказываетесь, говоря "да" тому, что вас не интересует. Принятие приглашений из чувства долга может привести к потере ценного личного времени или даже способствовать выгоранию. Таким образом, обдуманный отказ может не только сохранить личное благополучие, но и потенциально сохранить здоровые социальные отношения и уважительное отношение к потребностям друг друга.

Данное исследование способствует более широкому пониманию того, что люди в целом более устойчивы и понятливы, чем мы им приписываем. Оно также согласуется с другими исследованиями, указывающими на то, что мы склонны недооценивать то положительное влияние, которое мы можем оказать на других людей простыми актами доброты, благодарности или поддержки.

Для тех, кто не знает, как отказаться от приглашения в гости, исследование предлагает практические советы. Если говорить четко и честно, а не отмахиваться от приглашения "может быть", это поможет избежать недопонимания и возможных обид. Объяснение причины отказа таким образом, чтобы не возлагать вину на себя, пригласившего или отношения, может облегчить трудности, связанные с отказом. Предложение альтернативного способа общения в будущем также может поддержать связь и показать, что решение отказаться не является отражением ценности отношений.

По сути, это исследование проливает свет на часто игнорируемую важность умения говорить "нет" и связанные с этим необоснованные страхи. Оно поощряет более осознанный подход к социальным обязательствам, подчеркивая важность личного благополучия и понимающей природы подлинных отношений.

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