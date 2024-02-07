Боятся ли озера темноты. Почему на самом деле вода из водоемов не просачивается в недра Земли

Исследователи рассказали, почему озера просто не впитываются в землю, а продолжают держаться на ее поверхности.

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Порой люди задают исследователям самые разные вопросы, например:если ударить камертоном в космосе будет ли он звучать вечно? Возможен ли на Земле Парк Юрского периода и влияет ли жанр музыки на вкус сыра? Теперь на повестке дня встал новый вопрос: почему вода в озерах попросту не впитывается в землю, а держится на ее поверхности? Исследователи ответили и на него, пишет IFLScience.

Этот вопрос был озвучен пользовательницей TikTok и получил общественный резонанс. Любопытно, что некоторые очень забавные ответы даже предполагали, что озера на самом деле "бояться темноты", однако исследователи поспешили всех успокоить: у этого явления есть вполне научное объяснение.

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Во-первых, некоторое количество воды из озера в действительности просачивается в землю. Едва ли люди могут заметить это невооруженным глазом, так как потерянная вода очень быстро восполняется, например, во время дождя. В то же время ученые отмечают, на самом деле на процесс просачивания и его скорость влияет несколько факторов, в том числе: материал на дне озера, насколько он проницаем.

Когда речь идет об озерах с каменистым дном, вода едва ли сможет просочиться в землю, в особенности, если между камнями слишком малое количество промежутков. Даже в случаях, если между камнями есть промежутки, водоемы накапливают множество отложений, в том числе песок, ил и глину, которые помогают заполнить эти процессы.

По словам гидролога из Университета штата Вашингтон, доктора Джона Ву, в течение длительного периода времени дно водоема развивается и меняется, материалы оседают, а маленькие частицы и осадки забивают большие поры. Однако вода может исчезнуть из озера и другим путем.

Если озерная вода не может просочиться вниз, она, вероятно, может покинуть пределы озера путем испарения. Однако, по словам Ву, из-за удобного биохимического явления, известного как круговорот воды, любая влага, потерянная в результате испарения, теоретически должна вернуться в виде осадков.

Но все относительно. Исследование 2023 года показало, что более половины крупных озер в мире, как естественных, так и искусственных, высыхают. Результаты исследователей свидетельствуют о том, что 56% снижения количество воды в водоемах в действительности связано с потреблением человеком, а также потеплением климата. При этом последнее увеличивает количество воды, которую теряют водоемы в результате испарения.

Ранее Фокус писал о том, что самое большое озеро на Земле занимало площадь 2,8 миллиона км².