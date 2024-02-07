Бросает в жар и уныние. Повышенная температура может являться признаком депрессии

Повышение температуры тела обычно принято считать признаком проявления болезни, но недавнее исследование ученых выявило его необычную связь с серьезным заболеванием — депрессией.

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Недавно ученые сделали значительный шаг вперед в понимании депрессии, изучив нашу довольно необычную особенность — температуру тела. Их выводы основаны на данных почти 21 000 человек из 106 стран, которые наблюдались в течение семи месяцев. Это масштабное исследование выявило следующую связь: у людей, страдающих депрессией, часто повышается температура тела по сравнению с теми, кто не испытывает депрессии, пишет ScienceAlert.

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Хотя новое исследование ученых не позволяет сделать вывод о том, вызывает ли повышение температуры тела депрессию или наоборот, оно открывает новые возможности для лечения и профилактики этой болезни. Идея о том, что регулирование температуры тела потенциально может облегчить симптомы депрессии — это новый подход, который может помочь миллионам людей по всему миру.

Эшли Мейсон, психиатр из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, подчеркнула уникальность этой научной работы. Это самое масштабное на сегодняшний день исследование взаимосвязи между температурой тела, измеряемой с помощью самоотчетов и носимых датчиков, и депрессией. Глобальный масштаб выборки участников придает значительный вес полученным результатам.

Исследователи предполагают несколько объяснений связи между температурой тела и депрессией. Это может быть связано с метаболическими процессами в организме, выделяющими лишнее тепло, неправильной работой охлаждающих механизмов или даже общей первопричиной, такой как психический стресс или воспаление, влияющей на оба аспекта независимо друг от друга.

Этот вывод основывается на результатах предыдущих небольших исследований, предполагающих, что такие виды деятельности, как посещение горячих ванн и саун, которые повышают температуру тела и вызывают потоотделение, могут облегчить депрессивные симптомы. Мейсон отмечает, что нагревание тела может привести к более длительному снижению температуры тела по сравнению с прямыми методами охлаждения, такими как ледяные ванны. Это наблюдение намекает на возможность выбора времени проведения тепловых процедур для эффективной борьбы с депрессией на основе мониторинга температуры тела.

Исследование также показало, что более тяжелые симптомы депрессии были связаны с более высокой средней температурой тела. Также была отмечена связь между более высокими показателями депрессии и меньшими суточными колебаниями температуры тела, хотя это и не было статистически значимым.

Поскольку депрессией страдает около 5% населения планеты, поиск эффективных методов лечения становится все более актуальным. Уровень депрессии продолжает расти во многих странах и перспектива простого и нового подхода к лечению, сфокусированного на регуляции температуры тела, дает проблеск надежды для миллионов людей.

Ранее Фокус писал о различии депрессии у мужчин и женщин. Новое исследование ДНК провело четкие различия между мужской и женской депрессией и указывает на необходимость разных методов диагностики и лечения.

Также Фокус писал о том, что депрессию может вызывать неисправная иммунная система. Новое исследование предполагает, что депрессия может быть связана не с воспалением, а с ослаблением иммунного ответа в мозге.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.