Кидає в жар і зневіру. Підвищена температура може бути ознакою депресії

Підвищення температури тіла зазвичай заведено вважати ознакою прояву хвороби, але недавнє дослідження вчених виявило його незвичайний зв'язок із серйозним захворюванням — депресією.

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Нещодавно вчені зробили значний крок уперед у розумінні депресії, вивчивши нашу досить незвичайну особливість — температуру тіла. Їхні висновки ґрунтуються на даних майже 21 000 осіб зі 106 країн, за якими спостерігали протягом семи місяців. Це масштабне дослідження виявило такий зв'язок: у людей, які страждають на депресію, часто підвищується температура тіла порівняно з тими, хто не відчуває депресії, пише ScienceAlert.

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Хоча нове дослідження вчених не дає змоги зробити висновок про те, спричиняє підвищення температури тіла депресію чи навпаки, воно відкриває нові можливості для лікування та профілактики цієї хвороби. Ідея про те, що регулювання температури тіла потенційно може полегшити симптоми депресії — це новий підхід, який може допомогти мільйонам людей по всьому світу.

Ешлі Мейсон, психіатриня з Каліфорнійського університету в Сан-Франциско, підкреслила унікальність цієї наукової роботи. Це наймасштабніше на сьогоднішній день дослідження взаємозв'язку між температурою тіла, що вимірюється за допомогою самозвітів і датчиків, які носять на собі, і депресією. Глобальний масштаб вибірки учасників надає значної ваги отриманим результатам.

Дослідники припускають кілька пояснень зв'язку між температурою тіла і депресією. Це може бути пов'язано з метаболічними процесами в організмі, що виділяють зайве тепло, неправильною роботою охолоджувальних механізмів або навіть загальною першопричиною, такою як психічний стрес або запалення, що впливає на обидва аспекти незалежно один від одного.

Цей висновок ґрунтується на результатах попередніх невеликих досліджень, які припускають, що такі види діяльності, як відвідування гарячих ванн і саун, що підвищують температуру тіла і викликають потовиділення, можуть полегшити депресивні симптоми. Мейсон зазначає, що нагрівання тіла може призвести до більш тривалого зниження температури тіла порівняно з прямими методами охолодження, такими як крижані ванни. Це спостереження натякає на можливість вибору часу проведення теплових процедур для ефективної боротьби з депресією на основі моніторингу температури тіла.

Дослідження також показало, що важчі симптоми депресії були пов'язані з вищою середньою температурою тіла. Також було відзначено зв'язок між вищими показниками депресії та меншими добовими коливаннями температури тіла, хоча це і не було статистично значущим.

Оскільки на депресію страждає близько 5% населення планети, пошук ефективних методів лікування стає все більш актуальним. Рівень депресії продовжує зростати в багатьох країнах і перспектива простого і нового підходу до лікування, сфокусованого на регуляції температури тіла, дає проблиск надії для мільйонів людей.

Раніше Фокус писав про відмінності депресії у чоловіків і жінок. Нове дослідження ДНК провело чіткі відмінності між чоловічою і жіночою депресією і вказує на необхідність різних методів діагностики та лікування.

Також Фокус писав про те, що депресію може викликати несправна імунна система. Нове дослідження припускає, що депресія може бути пов'язана не із запаленням, а з ослабленням імунної відповіді в мозку.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.