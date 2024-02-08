Яд находится в каждой упаковке: распространенное вещество связали с преждевременными родами

Недавнее исследование выявило, что распространенные повсеместно химикаты могут ставить под угрозу жизнь наших будущих детей и наше здоровье. Ученые требуют запретить их в срочном порядке.

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В ходе недавнего исследования влияния синтетических химических веществ на наше здоровье ученые выразили обеспокоенность по поводу фталатов, которые обычно называют "повсеместными химикатами" из-за их распространенного присутствия в повседневной жизни. Фталаты, содержащиеся в различных продуктах, от упаковки продуктов питания до предметов личной гигиены, таких как шампунь, были связаны с увеличением числа преждевременных родов, пишет New York Post.

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Исследование ученых было посвящено изучению роли ди(2-этилгексил)фталата (DEHP), а также 19 других фталатов, в возникновении этой проблемы со здоровьем. DEHP, особенно распространенный в упаковке для пищевых продуктов, был связан со значительным числом преждевременных родов. Результаты исследования показывают, что DEHP и три аналогичных химических вещества могут составлять от 5 до 10 % всех преждевременных родов в одних лишь США в 2018 году, что соответствует примерно 57 000 случаев.

Потребление фталатов и аналогичных веществ в мире поразительно велико: ежегодно используется более 8 миллионов метрических тонн. Эти химические вещества могут попасть в организм человека при проглатывании, вдыхании или впитывании через кожу. Прошлые исследования связывают фталаты с целым рядом серьезных проблем со здоровьем, включая рак, бесплодие, врожденные дефекты и хронические заболевания, такие как ожирение, астма, болезни сердца и диабет.

Несмотря на эти тревожные выводы, Американский химический совет, представляющий химическую промышленность США, утверждает, что исследование не доказывает прямой связи между фталатами и преждевременными родами. Они подчеркивают, что фталаты значительно различаются по своей химической структуре и воздействию, и предостерегают от того, чтобы рассматривать их как однородную группу.

Фталаты также играют ключевую роль в производстве, придавая пластичность и долговечность таким продуктам, как виниловые полы, водонепроницаемая одежда и эластичные краски. Однако влияние этих химикатов на здоровье не осталось незамеченным регулирующими органами. Например, Комиссия по безопасности потребительских товаров ограничила использование некоторых фталатов в детских игрушках и товарах по уходу за детьми до минимального уровня.

Призыв к ужесточению регулирования выходит за рамки игрушек: некоторые эксперты призывают Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов ввести аналогичные ограничения на упаковку для продуктов питания, чтобы защитить здоровье людей. Тем временем продолжается цикл замены вредных химических веществ новыми, якобы более безопасными альтернативами, хотя долгосрочная безопасность этих заменителей остается неопределенной. Этот постоянный вопрос подчеркивает сложную проблему баланса между промышленными потребностями и безопасностью для здоровья и окружающей среды.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выявили содержание кадмия и свинца в шоколадных продуктах. Проведя последнее исследование, некомерческая организация Consumer Reports уже потребовала от большого производителя шоколада предоставить план по снижению содержания опасных металлов в своей продукции.

Также Фокус писал о том, как шум вокруг аспартама затмил более опасный и распространенный канцероген. Пока весь мир беспокоится об аспартаме, другой, более опасный канцероген, метил эвгенол, тихо таится в наших повседневных продуктах.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.