Отрута міститься в кожній упаковці: поширену речовину пов'язали з передчасними пологами

Недавнє дослідження виявило, що поширені повсюдно хімікати можуть ставити під загрозу життя наших майбутніх дітей і наше здоров'я. Вчені вимагають заборонити їх у терміновому порядку.

Related video

Під час недавнього дослідження впливу синтетичних хімічних речовин на наше здоров'я вчені висловили занепокоєння з приводу фталатів, які зазвичай називають "повсюдними хімікатами" через їхню поширену присутність у повсякденному житті. Фталати, що містяться в різних продуктах, від пакування продуктів харчування до предметів особистої гігієни, таких як шампунь, були пов'язані зі збільшенням кількості передчасних пологів, пише New York Post.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Дослідження вчених було присвячене вивченню ролі ді(2-етилгексил)фталату (DEHP), а також 19 інших фталатів, у виникненні цієї проблеми зі здоров'ям. DEHP, особливо поширений в упаковці для харчових продуктів, був пов'язаний зі значним числом передчасних пологів. Результати дослідження показують, що DEHP і три аналогічні хімічні речовини можуть становити від 5 до 10 % усіх передчасних пологів в одних лише США у 2018 році, що відповідає приблизно 57 000 випадків.

Споживання фталатів та аналогічних речовин у світі разюче велике: щорічно використовується понад 8 мільйонів метричних тонн. Ці хімічні речовини можуть потрапити в організм людини при ковтанні, вдиханні або всмоктуванні через шкіру. Минулі дослідження пов'язують фталати з цілою низкою серйозних проблем зі здоров'ям, включно з раком, безпліддям, вродженими дефектами та хронічними захворюваннями, такими як ожиріння, астма, хвороби серця та діабет.

Незважаючи на ці тривожні висновки, Американська хімічна рада, що представляє хімічну промисловість США, стверджує, що дослідження не доводить прямого зв'язку між фталатами і передчасними пологами. Вони підкреслюють, що фталати значно різняться за своєю хімічною структурою і впливом, і застерігають від того, щоб розглядати їх як однорідну групу.

Фталати також відіграють ключову роль у виробництві, надаючи пластичності та довговічності таким продуктам, як вінілова підлога, водонепроникний одяг та еластичні фарби. Однак вплив цих хімікатів на здоров'я не залишився непоміченим регулювальними органами. Наприклад, Комісія з безпеки споживчих товарів обмежила використання деяких фталатів у дитячих іграшках і товарах для догляду за дітьми до мінімального рівня.

Заклик до посилення регулювання виходить за рамки іграшок: деякі експерти закликають Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів ввести аналогічні обмеження на упаковку для продуктів харчування, щоб захистити здоров'я людей. Тим часом триває цикл заміни шкідливих хімічних речовин новими, нібито безпечнішими альтернативами, хоча довгострокова безпека цих замінників залишається невизначеною. Це постійне питання підкреслює складну проблему балансу між промисловими потребами та безпекою для здоров'я і навколишнього середовища.

Раніше Фокус писав про те, що вчені виявили вміст кадмію і свинцю в шоколадних продуктах. Провівши останнє дослідження, некомерційна організація Consumer Reports вже зажадала від великого виробника шоколаду надати план зі зниження вмісту небезпечних металів у своїй продукції.

Також Фокус писав про те, як галас навколо аспартаму затьмарив більш небезпечний і поширений канцероген. Поки весь світ турбується про аспартам, інший, небезпечніший канцероген, метил евгенол, тихо ховається в наших повсякденних продуктах.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.