Необычное решение. Привычная специя оказалась способной предотвращать сахарный диабет

Изначально египтяне использовали корицу для бальзамирования, однако эта универсальная специя вышла за рамки кулинарного применения и стала объектом исследований в области здравоохранения.

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Корица — специя, почитаемая за свой богатый вкус и ароматические качества, — почитается с древних времен. Недавние исследования раскрыли ее потенциал в обеспечении множества преимуществ для здоровья, начиная от борьбы с инфекциями и заканчивая регулированием уровня сахара в крови, пишет The American Journal of Clinical Nutrition.

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В основе последних исследований лежит вывод о том, что корица может быть особенно полезна для людей, страдающих от повышенного уровня сахара в крови — состояния, часто связанного с ожирением, избыточным весом или преддиабетом. Эти заболевания не просто распространены, но и растут во всем мире, что делает поиск эффективных, натуральных стратегий борьбы с ними как никогда актуальным.

В ходе тщательно разработанного исследования 18 участников с преддиабетом и повышенным индексом массы тела были подвергнуты тщательному научному наблюдению. Этих людей попросили придерживаться определенной диеты, лишенной корицы и других продуктов, богатых полифенолами, в течение двух недель. После чего они были разделены на две группы. Первая группа получала капсулы, содержащие 4 грамма корицы в день, а вторая — плацебо. Ни участники, ни исследователи не знали, кто получал корицу, что обеспечивало объективность результатов.

В ходе исследования непрерывный мониторинг глюкозы показал, что у людей, принимавших добавки с корицей, значительно понизился уровень сахара в крови. Полученные данные свидетельствуют о том, что корица может играть роль в снижении скачков сахара в крови, что является важным фактором в лечении преддиабета и предотвращении развития диабета 2 типа.

Но как корица достигает этой цели? Ответ кроется в ее составе, который поддерживает здоровье кишечника и уменьшает воспаление. Считается, что корица способствует росту полезных кишечных бактерий, таких как Bifidobacterium и Lactobacillus. Эти бактерии играют важнейшую роль в укреплении кишечного барьера, тем самым уменьшая системное воспаление и улучшая чувствительность к инсулину. Кроме того, в результате ферментации пищевых волокон этими бактериями образуются короткоцепочечные жирные кислоты, которые, как известно, улучшают метаболизм глюкозы, повышая чувствительность к инсулину.

Помимо способности регулировать уровень сахара в крови, корица известна своими антиоксидантными свойствами, которые помогают бороться с воспалением и окислительным стрессом, тем самым снижая риск развития хронических заболеваний. Ее антимикробные свойства также делают ее союзником в борьбе с инфекциями и укреплении здоровья полости рта. Кроме того, корица поддерживает здоровье сердца, способствуя снижению уровня холестерина и кровяного давления, и даже может помочь в управлении весом, улучшая метаболизм и сдерживая тягу к еде.

Включение корицы в свой рацион может стать простым, но эффективным способом использовать эти полезные свойства. Посыпать ли ее в утреннюю овсянку, добавлять в любимую выпечку или принимать в качестве добавки — корица предлагает естественный и ароматный подход к улучшению общего самочувствия.

Путь этой специи от древней приправы к современному средству укрепления здоровья подчеркивает силу природных веществ в укреплении здоровья. Исследования продолжают раскрывать весь спектр полезных свойств корицы, и это является свидетельством сочетания традиций и науки в стремлении к здоровому образу жизни.

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