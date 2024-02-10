Восстание машин или несчастный случай: хирургического робота обвинили в убийстве женщины

Во время операции неисправность робота привела к тому, что у женщины оказался буквально прожжен кишечник. Данное событие уже не в первый раз подчеркивает опасные сбои, происходящие в машине.

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В результате трагического инцидента, проливающего свет на сложности и риски, связанные с современными медицинскими технологиями, женщина из Флориды получила смертельные осложнения после того, как хирургический робот, использовавшийся во время операции по удалению рака толстой кишки, вызвал серьезные повреждения внутренних органов, пишет Neoscope.

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В сентябре 2021 года Сандра Сульцер проходила операцию в региональной больнице, где использовался хирургический робот Da Vinci. К сожалению, робот дал сбой и прожег отверстие в ее тонком кишечнике. Эта травма привела к ряду осложнений и дополнительным операциям, которые закончились смертью Зульцер в феврале 2022 года.

Это печальное событие стало причиной иска, поданного Харви Сультцером, мужем Сандры, против компании Intuitive Surgical, Inc, создавшей хирургический робот Da Vinci. В иске утверждается, что смерть Сандры напрямую связана с травмами, нанесенными роботом во время операции. Кроме того, стало известно, что ранее компания Intuitive Surgical подвергалась тщательному контролю со стороны Федерального управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) в связи с травмами, связанными с этим устройством. В частности, FDA расследовало сообщения о дефектах хирургического робота, которые могли вызвать внутренние ожоги, например, трещины в резиновом рукаве, предназначенном для изоляции металлических частей и предотвращения утечки электричества.

Этот случай подчеркивает потенциальные риски роботизированных операций, которые все чаще используются в больницах благодаря их обещанию повысить точность и сделать процедуры минимально инвазивными. Хотя эти роботизированные системы могут предложить значительные преимущества, включая меньшие разрезы, уменьшение боли и более быстрое время восстановления, они не лишены недостатков. Этот инцидент подчеркивает важность тщательного изучения рисков и преимуществ новых медицинских технологий. Кроме того, он также подчеркивает необходимость соблюдения строгих стандартов безопасности и прозрачного информирования пациентов о возможных осложнениях, связанных с такими передовыми хирургическими методами.

Поскольку медицинские технологии продолжают развиваться, баланс между инновациями и безопасностью пациентов остается крайне важным моментом. Этот случай служит напоминанием о проблемах, возникающих при внедрении сложных устройств в здравоохранение, и о важности постоянной бдительности для предотвращения подобных трагедий в будущем.

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