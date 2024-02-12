Глаза останутся здоровыми: 10 важных факторов хорошего зрения, которыми не стоит пренебрегать

Миллиарды людей по всему миру страдают от потери зрения по разным причинам, но такого развития событий можно легко избежать, если знать из чего состоит прочный фундамент здоровья наших глаз.

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Потеря зрения может значительно нарушить повседневную деятельность и распространена гораздо шире, чем многие думают. Такие неутешительные новости несет нам научный мир. По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США (ЦКЗ), более 93 миллионов взрослых людей подвержены повышенному риску потери зрения. Хотя не всегда возможно обратить вспять уже произошедшую потерю зрения, существует ряд профилактических мер, которые можно предпринять, чтобы сохранить зрение на будущее, пишет CNET.

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Включение определенных привычек в свой распорядок дня может сыграть решающую роль в сохранении здоровья глаз на долгие годы. Среди сотен способов обезопасить свое зрение выделяется 10 важных факторов, на которые стоит обратить внимание:

Ношение солнцезащитных очков. Солнечное облучение может пагубно сказаться на здоровье глаз, потенциально приводя к таким заболеваниям, как катаракта, солнечный ожог глаз, рак глаз и новообразования вокруг глаз. Американская академия офтальмологии советует носить солнцезащитные очки, которые блокируют вредные ультрафиолетовые лучи, а поляризованные очки обеспечивают оптимальную защиту и уменьшают блики. Перерывы в работе с экраном. Длительное время работы с экраном может привести к различным проблемам, включая сухость глаз, боль в шее и плечах, затуманенное зрение, головные боли и значительно повысить цифровое напряжение глаз. Американская оптометрическая ассоциация рекомендует соблюдать правило 20-20-20: каждые 20 минут переводите взгляд на что-то, находящееся на расстоянии не менее 20 футов, на 20 секунд. Перерывы во время чтения. Как и в случае с экраном, длительное чтение без перерывов может вызвать напряжение глаз и способствовать развитию близорукости. Применение правила 20-20-20 для перерывов в чтении также поможет снизить этот риск. Регулярное занятие физическими упражнениями. Физическая активность способствует здоровью глаз, укрепляя кровеносные сосуды и снижая риск развития глаукомы и диабетической ретинопатии. ЦКЗ рекомендует уделять не менее 150 минут умеренной аэробной активности в неделю, дополняя ее силовыми упражнениями. Время, проведенное на свежем воздухе. Исследованиями было доказано, что прогулки на свежем воздухе снижают риск развития близорукости как у детей, так и у взрослых. Игры и изучения мира на свежем воздухе могут принести пользу здоровью глаз наряду с физическим состоянием. Вред курения. Курение повышает риск развития таких заболеваний глаз, как катаракта и возрастная макулярная дегенерация. Отказ от курения может значительно улучшить общее состояние здоровья и потенциально снизить риск развития заболеваний глаз. Важность сбалансированной диеты. Рацион, богатый витаминами A, C, E, бета-каротином, омега-3 жирными кислотами, лютеином, зеаксантином и цинком, может поддержать здоровье глаз, говорят исследования. Включение в рацион разнообразных продуктов, богатых питательными веществами, способствует росту клеток, уменьшает воспаление и защищает от повреждения глаз. Воздержание от трения глаз. Частое трение глаз может привести к их повреждению или инфекциям. Если вы испытываете сухость в глазах или напряжение, вместо протирания воспользуйтесь глазными каплями или солевыми растворами. Соблюдение гигиены рук. Согласно данным ЦКЗ, мытье рук перед прикосновением к глазам или обращением с контактными линзами может предотвратить инфекции и защитить от бактерий и вирусов. Удаление макияжа перед сном. Удаление макияжа глаз перед сном может предотвратить блефарит и укрепить здоровье век.

Уделение внимания этим факторам может внести значительный вклад в поддержание здоровья ваших глаз и предотвращение потери зрения. Это не просто принесет пользу глазам, но и поспособствует укреплению общего состояния, что делает их важными для всех, кто стремится сохранить свое зрение и здоровье.

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