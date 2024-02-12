Очі залишаться здоровими: 10 важливих чинників гарного зору, якими не варто нехтувати

Мільярди людей по всьому світу страждають від втрати зору з різних причин, але такого розвитку подій можна легко уникнути, якщо знати, з чого складається міцний фундамент здоров'я наших очей.

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Втрата зору може значно порушити повсякденну діяльність і поширена набагато ширше, ніж багато хто думає. Такі невтішні новини несе нам науковий світ. За даними Центру з контролю і профілактики захворювань США (ЦКЗ), понад 93 мільйони дорослих людей схильні до підвищеного ризику втрати зору. Хоча не завжди можливо повернути назад втрату зору, що вже сталася, існує низка профілактичних заходів, які можна вжити, щоб зберегти зір на майбутнє, пише CNET.

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Включення певних звичок у свій розпорядок дня може зіграти вирішальну роль у збереженні здоров'я очей на довгі роки. Серед сотень способів убезпечити свій зір виокремлюється 10 важливих факторів, на які варто звернути увагу:

Носіння сонцезахисних окулярів. Сонячне опромінення може згубно позначитися на здоров'ї очей, потенційно призводячи до таких захворювань, як катаракта, сонячний опік очей, рак очей і новоутворення навколо очей. Американська академія офтальмології радить носити сонцезахисні окуляри, які блокують шкідливі ультрафіолетові промені, а поляризовані окуляри забезпечують оптимальний захист і зменшують відблиски. Перерви в роботі з екраном. Тривалий час роботи з екраном може призвести до різних проблем, включно із сухістю очей, болем у шиї та плечах, затуманеним зором, головним болем і значно підвищити цифрову напругу очей. Американська оптометрична асоціація рекомендує дотримуватися правила 20-20-20: кожні 20 хвилин переводьте погляд на щось, що знаходиться на відстані не менше 20 футів, на 20 секунд. Перерви під час читання. Як і у випадку з екраном, тривале читання без перерв може викликати напруження очей і сприяти розвитку короткозорості. Застосування правила 20-20-20 для перерв у читанні також допоможе знизити цей ризик. Регулярне заняття фізичними вправами. Фізична активність сприяє здоров'ю очей, зміцнюючи кровоносні судини і знижуючи ризик розвитку глаукоми та діабетичної ретинопатії. ЦКЗ рекомендує приділяти не менше 150 хвилин помірної аеробної активності на тиждень, доповнюючи її силовими вправами. Час, проведений на свіжому повітрі. Дослідженнями було доведено, що прогулянки на свіжому повітрі знижують ризик розвитку короткозорості як у дітей, так і в дорослих. Ігри та вивчення світу на свіжому повітрі можуть принести користь здоров'ю очей поряд із фізичним станом. Шкода куріння. Куріння підвищує ризик розвитку таких захворювань очей, як катаракта і вікова макулярна дегенерація. Відмова від куріння може значно поліпшити загальний стан здоров'я і потенційно знизити ризик розвитку захворювань очей. Важливість збалансованої дієти. Раціон, багатий на вітаміни A, C, E, бета-каротин, омега-3 жирні кислоти, лютеїн, зеаксантин і цинк, може підтримати здоров'я очей, кажуть дослідження. Включення в раціон різноманітних продуктів, багатих поживними речовинами, сприяє зростанню клітин, зменшує запалення і захищає від пошкодження очей. Утримання від тертя очей. Часте тертя очей може призвести до їхнього пошкодження або інфекцій. Якщо ви відчуваєте сухість в очах або напругу, замість протирання скористайтеся очними краплями або сольовими розчинами. Дотримання гігієни рук. Згідно з даними ЦКЗ, миття рук перед дотиком до очей або поводженням з контактними лінзами може запобігти інфекціям і захистити від бактерій і вірусів. Видалення макіяжу перед сном. Видалення макіяжу очей перед сном може запобігти блефариту і зміцнити здоров'я повік.

Приділення уваги цим факторам може зробити значний внесок у підтримання здоров'я ваших очей і запобігання втраті зору. Це не просто принесе користь очам, а й посприяє зміцненню загального стану, що робить їх важливими для всіх, хто прагне зберегти свій зір і здоров'я.

Раніше Фокус писав про те, що дальтонізм почали лікувати за допомогою генної терапії. Вчені за допомогою генної терапії вперше наділили невелику групу дальтоніків здатністю сприймати колір, давши надію на барвисте майбутнє сотням тисяч людей.

Також Фокус писав про те, що згідно з ученими, окуляри, що захищають від штучного синього світла, не приносять користі. Популярні окуляри і лінзи, що обіцяють захистити наші очі від згубного впливу синього спектра, в короткостроковій перспективі виявилися абсолютно неефективними.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.