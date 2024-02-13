Слабые зубы не являются приговором: стоматолог рассказала, как их укрепить

Хотя есть множество факторов ухудшения здоровья наших зубов, которые от нас не зависят, на сегодняшний день имеются способы противостояния им и укрепления защитной эмали, считают стоматологи.

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Наши зубы ежедневно берут на себя серьезную роль, участвуя в потреблении пищи и ее расщеплении. Без них мы не могли бы наслаждаться всем разнообразием кулинарного мира, но подобная постоянная и сложная работа не проходит для них бесследно. Эволюция наградила их естественным щитом, помогающим им оставаться целыми и невредимыми несмотря на все наши гастрономические похождения. Этим щитом является эмаль, и, к сожалению, она не является универсальной защитой от повреждения зубов, а у многих людей она и вовсе изначально защищает зубы меньше обычного, пишет The New York Times.

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Для некоторых тонкая или хрупкая эмаль — это вопрос генетики. Такие заболевания, как несовершенный амелогенез, хоть и встречаются редко, но являются прямой причиной проблем с зубами. Окружающая среда также играет важную роль в здоровье нашего жевательного аппарата. Многие факторы влияют на него еще до нашего рождения, например, здоровье матери во время беременности. И эти генетические и прочие нюансы не заканчиваются после рождения: болезни и питание в раннем детстве также могут оставить свой след на стойкости нашей эмали, говорит Изабель Чейз, директор программы ординатуры по детской стоматологии в Гарвардской школе стоматологической медицины.

С возрастом выбор рациона питания начинает оказывать более непосредственное влияние на ее здоровье. Кислотные продукты и напитки — главные виновники эрозии эмали, на которые указывают стоматологи. Газировка и спортивные напитки могут с легкостью незаметно разрушать защитные свойства ваших зубов. И хотя кофе, возможно, не такой большой злодей на фоне остальных напитков, добавление сахара превращает его в обоюдоострый меч, питая вредные бактерии во рту, которые в свою очередь повреждают наши зубы.

Также, важно не только то, что мы едим, но и то, как мы это делаем. Если в течение дня перекусывать клейкими продуктами или пить кислые напитки, это может постоянно негативно воздействовать на эмаль, разрушая ее понемногу. Более того, такие заболевания, как кислотный рефлюкс или некоторые вредные производственные факторы, также могут подвергать зубы воздействию разрушительных кислот.

Но не все так плохо и не стоит думать, что наши зубы буквально созданы, чтобы быть разрушенными всеми элементами окружающего мира и повседневной жизни. В борьбе за здоровье наших зубов мы не являемся полностью бессильными. Существуют простые и эффективные меры, которые мы можем предпринять для укрепления эмали. Регулярная чистка зубов щеткой и зубной нитью — наше основное оружие, но ключевым моментом также является время. Подождите немного после еды или питья, чтобы слюна успела очистить зубы и вы окажете им большую услугу. Фтор — еще один союзник, помогающий восстановить и укрепить эмаль, поэтому использование фторсодержащих зубных средств — разумная стратегия укрепления зубов.

Ограничение употребления кислых продуктов и напитков — это проактивный подход к защите эмали. И не стоит недооценивать силу обычной воды — она не только смывает частицы пищи и кислоты, но и способствует выделению слюны, которая является естественным способом защиты зубов.

Регулярные осмотры у стоматолога помогут выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, не позволяя мелким неприятностям превратиться в серьезные разрушительные процессы. Помните, что если эмаль разрушена, то она разрушена навсегда, поэтому, приняв меры по ее защите сейчас, вы можете избавить себя от многих проблем и боли в будущем.

Хотя генетика и прочие внешние факторы могут заложить основу хрупкости наших зубов, мы можем сделать многое, чтобы сохранить их крепкими и здоровыми. В конце концов, сохранить яркую, красивую улыбку может казаться не простой задачей, но это важно не только для нашей внешности, а в первую очередь является ключом к укреплению нашего здоровья.

Ранее Фокус писал о том, что ученые смогли заново отращивать здоровые зубы. Препарат уже был успешно протестирован на животных, а теперь настала очередь людей.

Также Фокус писал о неожиданной причине не пропускать вечернюю чистку зубов перед сном. Результаты нового исследования свидетельствуют о том, что эта привычка не только укрепит зубы, но и окажет другой положительный эффект.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.