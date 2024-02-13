Слабкі зуби — не вирок: стоматологиня розповіла, як їх зміцнити

Хоча є безліч чинників погіршення здоров'я наших зубів, які від нас не залежать, на сьогодні є способи протистояння їм і зміцнення захисної емалі, вважають стоматологи.

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Наші зуби щодня беруть на себе серйозну роль, беручи участь у споживанні їжі та її розщепленні. Без них ми не могли б насолоджуватися всім розмаїттям кулінарного світу, але подібна постійна та складна робота не проходить для них безслідно. Еволюція нагородила їх природним щитом, що допомагає їм залишатися цілими та неушкодженими попри всі наші гастрономічні пригоди. Цим щитом є емаль, і, на жаль, вона не є універсальним захистом від ушкодження зубів, а в багатьох людей вона взагалі від самого початку захищає зуби менше, ніж зазвичай, пише The New York Times.

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Для декого тонка або крихка емаль — це питання генетики. Такі захворювання як недосконалий амелогенез хоч і трапляються рідко, але є прямою причиною проблем із зубами. Навколишнє середовище також відіграє важливу роль у здоров'ї нашого жувального апарату. Багато факторів впливають на нього ще до нашого народження, наприклад, здоров'я матері під час вагітності. І ці генетичні й інші нюанси не закінчуються після народження: хвороби та харчування в ранньому дитинстві також можуть залишити свій слід на стійкості нашої емалі, каже Ізабель Чейз, директорка програми ординатури з дитячої стоматології в Гарвардській школі стоматологічної медицини.

Із віком вибір раціону харчування починає безпосередньо впливати на здоров'я емалі. Кислотні продукти й напої — головні винуватці ерозії емалі, на які вказують стоматологи. Газована вода й спортивні напої можуть з легкістю непомітно руйнувати захисні властивості ваших зубів. І хоча кава, можливо, не такий великий лиходій на тлі інших напоїв, додавання цукру перетворює її на двосічний меч, підживлюючи шкідливі бактерії в роті, які, зі свого боку, пошкоджують наші зуби.

Також важливо не тільки те, що ми їмо, а й те, як ми це робимо. Якщо протягом дня перекушувати клейкими продуктами або пити кислі напої, це може постійно негативно впливати на емаль, руйнуючи її потроху. Ба більше, такі захворювання як кислотний рефлюкс або деякі шкідливі виробничі фактори також можуть піддавати зуби впливу руйнівних кислот.

Але не все так погано, і не варто думати, що наші зуби буквально створені, щоб бути зруйнованими всіма елементами навколишнього світу й повсякденного життя. У боротьбі за здоров'я наших зубів ми не повністю безсилі. Існують прості й ефективні заходи, яких ми можемо вжити для зміцнення емалі. Регулярне чищення зубів щіткою і зубною ниткою — наша основна зброя, але ключовим моментом також є час. Зачекайте трохи після їжі або пиття, щоб слина встигла очистити зуби, і ви зробите їм велику послугу. Фтор — ще один союзник, який допомагає відновити й зміцнити емаль, тому використання зубних засобів, що містять фтор, — розумна стратегія зміцнення зубів.

Обмеження вживання кислих продуктів і напоїв — це проактивний підхід до захисту емалі. І не варто недооцінювати силу звичайної води — вона не тільки змиває частинки їжі та кислоти, а й сприяє виділенню слини, яка є природним способом захисту зубів.

Регулярні огляди в стоматолога допоможуть виявити потенційні проблеми на ранній стадії, не дозволяючи дрібним неприємностям перетворитися на серйозні руйнівні процеси. Пам'ятайте, що якщо емаль зруйнована, то вона зруйнована назавжди, тому, вдавшись до заходів щодо її захисту зараз, ви можете позбавити себе багатьох проблем і болю в майбутньому.

Хоча генетика й інші зовнішні чинники можуть закласти основу крихкості наших зубів, ми можемо зробити багато чого, щоб зберегти їх міцними та здоровими. Зрештою зберегти яскраву, красиву посмішку може здаватися непростим завданням, але це важливо не тільки для нашої зовнішності, а насамперед є ключем до зміцнення нашого здоров'я.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.