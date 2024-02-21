Люди не могут предсказывать погоду по боли в суставах: ученые оспорили устоявшееся мнение

Несмотря на сложившееся в обществе мнение, что боль различных частях тела может быть связана с погодными условиями, ученые не нашли фактов, подтверждающих это, хотя в ходе исследования было замечено одно исключение.

Related video

Многие из нас часто слышали, как кто-то утверждает, что может предсказывать погоду по вспышкам артрита и по боли в суставах. Многие люди действительно считают, что существует некая связь между различной погодой и частотой боли в наших конечностях. Но недавнее исследование, проведенное под руководством Сиднейского университета, опровергает это давнее убеждение, пишет WAtoday.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

В ходе масштабного анализа ученые изучили данные более 15 000 человек по всему миру, страдающих заболеваниями опорно-двигательного аппарата, такими как артрит, чтобы выяснить, действительно ли существует связь между их болью и погодой. Они не спрашивали участников напрямую о влиянии погоды. Вместо этого они фиксировали уровень боли в течение определенного времени, а затем сравнивали эти записи с такими погодными условиями, как влажность, температура и давление в окружающей среде.

Результаты показали, что изменения погоды не влияли на риск возникновения боли в коленях, бедрах и пояснице. Однако было одно исключение: у людей с подагрой, особым видом артрита, риск обострений был выше в теплые и сухие дни. По мнению исследователей, это может быть связано с обезвоживанием и другими факторами, приводящими к повышению уровня мочевой кислоты, что может ухудшить течение подагры.

Почему же так много людей считают, что их боли связаны с погодой? Исследование предполагает, что речь может идти скорее об изменениях в поведении и настроении, связанных с погодой, чем о том, что сама погода непосредственно вызывает боль. Активность, осанка, физические нагрузки и даже настроение — все это может влиять на то, как мы ощущаем боль, а в определенную погоду все эти факторы могут незаметно меняться.

Ведущий автор исследования, профессор Мануэла Феррейра, и ее команда считают, что нам пора забыть об ошибочном утверждении, гласящем, что погода влияет на боль в опорно-двигательном аппарате. Это не первое исследование, в котором были сделаны подобные выводы, но оно является одним из самых полных на сегодняшний день.

Тем не менее, не все разделяют такой скептицизм. Профессор Рашель Бухбиндер, имеющая личный опыт борьбы с остеоартритом, признает результаты исследования, но остается открытой для дальнейших исследований, не спеша занимать сторону авторов. Хотя связь между погодой и болью, возможно, не так сильна, как считается, концентрация внимания на том, что мы можем контролировать — физическая активность, контроль веса и психическое здоровье, является ключом к предотвращению хронической боли.

Хотя наши суставы, по словам ученых, не являются надежными метеостанциями, мы можем многое сделать, чтобы справиться с болью и оставаться активными, независимо от прогноза погоды на ближайшее будущее.

Ранее Фокус писал о неожиданной причине развития артрита, названной учеными. Исследование предполагает, что пары от дровяных печей и барбекю странным образом могут спровоцировать ревматоидный артрит.

Также Фокус писал о том, что ученые впервые в мире вылечили артрит у гориллы. В Будапештском зоопарке самка гориллы стала первым приматом, которому провели терапию стволовыми клетками. Эксперимент сулит надежду на лечение не только животным, но и людям.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.