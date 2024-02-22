Космос уничтожит нас изнутри: гравитация и космические лучи могут подорвать наше здоровье

Новое тревожное исследование ученых привлекло внимание к аспектам космических путешествий, которые мы зачастую игнорируем, но которые не становятся от этого менее важными для сохранения нашего здоровья.

Related video

Человечество уже давно тянется к звездам, стремясь расширить горизонт бесконечных космических пустот и обнаружить там то, что они скрывают. Однако, недавно ученые выяснили, что помимо астрономических открытий, глубокий космос скрывает в себе серьезную угрозу для нашего здоровья. И прежде чем покорить звезды, вступить на чуждые нам планеты, человечеству предстоит адаптироваться к более приземленным опасностям, пишет ScienceAlert.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Группа ученых со всего мира занялась изучением этих проблем, сосредоточившись на нашем микробиоме — совокупности микроорганизмов, живущих в нас и на нас самих и играющих важнейшую роль в поддержании нашего здоровья. Их исследование позволило понять, как сложная космическая среда может повлиять на этих крошечных полезных обитателей нашего организма.

Наш микробиом — это шумный мегаполис бактерий, грибков и вирусов, которые помогают нам переваривать пищу, бороться с нежелательными захватчиками и даже регулировать наше настроение. Однако в космосе это сообщество подвергается беспрецедентному стрессу из-за микрогравитации и космических лучей, что может изменить его состав и функции. Например, космические лучи — высокоэнергетические частицы из космоса, потенциально могут повредить наши клетки и ДНК, что может привести к повышенному риску развития рака.

Это исследование также затронуло один интересный аспект: у астронавтов может развиться своего рода устойчивость к радиации — явление, известное как радиоадаптация, предполагающее, что наш организм может сам научиться справляться с суровыми условиями космоса. Однако у разных людей эта адаптация проявляется по-разному, что намекает на сложность нашей биологической реакции на космические путешествия.

Ученые рекомендуют Международную космическую станцию (МКС) в качестве идеальной лаборатории для дальнейшего изучения того, как космос влияет на наш микробиом. Они подчеркивают необходимость дальнейших исследований, особенно учитывая возможность развития у микробов устойчивости к антибиотикам — серьезной проблемы для астронавтов, совершающих длительные полеты, которые и так уязвимы ко многим факторам из-за ослабленной иммунной системы.

Также ученые выяснили, что в суровых условиях космоса микробы могут опережать нас в адаптации, быстро эволюционируя, чтобы процветать. Это может иметь значительные последствия для долгосрочных космических путешествий, и существует необходимость понять и, возможно, использовать эту способность микроорганизмов к адаптации в наших интересах, чтобы сделать наше пребывание в космосе более комфортным.

Будущие направления научных работ, предложенные командой, включают регулярное тестирование астронавтов для оценки их адаптации к радиации и отбор тех, кто обладает высокой адаптационной реакцией, для более сложных миссий. Они также указывают на трудности изучения микробиомов в космосе, такие как уникальные условия микрогравитации, влияющие на рост и непредсказуемое поведение микроорганизмов.

Люди уже давно мечтают о далеких мирах, и судя по всему, защита нашего микробиома необходима для воплощения этих мечтаний в реальность. Поэтому, готовясь к полету в дальние миры, человечество должно не только строить ракеты и планировать полеты, но и заботиться о безопасности наших невидимых союзников, которые делают жизнь возможной как на Земле, так и среди звезд.

Ранее Фокус писал о заявлении ученого о том, что внеземная жизнь будет обнаружена уже через 20 лет. Британский астрофизик считает, что в ближайшем будущем на планетах вне Солнечной системы будет обнаружена внеземная жизнь. Но есть один нюанс.

Также Фокус писал о новой теории происхождения жизни на нашей планете, кардинально отличающейся от имеющейся. Исследователи полагают, что учебники неправильно относятся к происхождению жизни на нашей планете.