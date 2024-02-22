Космос знищить нас зсередини: гравітація і космічні промені можуть підірвати наше здоров'я

Нове тривожне дослідження вчених привернуло увагу до аспектів космічних подорожей, які ми часто ігноруємо, але які не стають від цього менш важливими для збереження нашого здоров'я.

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Людство вже давно тягнеться до зірок, прагнучи розширити горизонт нескінченних космічних порожнеч і виявити там те, що вони приховують. Однак, нещодавно вчені з'ясували, що крім астрономічних відкриттів, глибокий космос приховує в собі серйозну загрозу для нашого здоров'я. І перш ніж підкорити зірки, вступити на чужі нам планети, людству доведеться адаптуватися до більш приземлених небезпек, пише ScienceAlert.

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Група вчених з усього світу зайнялася вивченням цих проблем, зосередившись на нашому мікробіомі — сукупності мікроорганізмів, що живуть у нас і на нас самих, які відіграють найважливішу роль у підтримці нашого здоров'я. Їхнє дослідження дало змогу зрозуміти, як складне космічне середовище може вплинути на цих крихітних корисних мешканців нашого організму.

Наш мікробіом — це галасливий мегаполіс бактерій, грибків і вірусів, які допомагають нам перетравлювати їжу, боротися з небажаними загарбниками і навіть регулювати наш настрій. Однак у космосі ця спільнота зазнає безпрецедентного стресу через мікрогравітацію та космічні промені, що може змінити її склад і функції. Наприклад, космічні промені — високоенергетичні частинки з космосу, потенційно можуть пошкодити наші клітини і ДНК, що може призвести до підвищеного ризику розвитку раку.

Це дослідження також торкнулося одного цікавого аспекту: в астронавтів може розвинутися своєрідна стійкість до радіації — явище, відоме як радіоадаптація, що припускає, що наш організм може сам навчитися справлятися із суворими умовами космосу. Однак у різних людей ця адаптація проявляється по-різному, що натякає на складність нашої біологічної реакції на космічні подорожі.

Вчені рекомендують Міжнародну космічну станцію (МКС) як ідеальну лабораторію для подальшого вивчення того, як космос впливає на наш мікробіом. Вони наголошують на необхідності подальших досліджень, особливо з огляду на можливість розвитку у мікробів стійкості до антибіотиків — серйозної проблеми для астронавтів, які здійснюють тривалі польоти, які і так вразливі до багатьох факторів через ослаблену імунну систему.

Також вчені з'ясували, що в суворих умовах космосу мікроби можуть випереджати нас в адаптації, швидко еволюціонуючи, щоб процвітати. Це може мати значні наслідки для довгострокових космічних подорожей, і є потреба зрозуміти і, можливо, використати цю здатність мікроорганізмів до адаптації в наших інтересах, щоб зробити наше перебування в космосі комфортнішим.

Майбутні напрямки наукових робіт, запропоновані командою, охоплюють регулярне тестування астронавтів для оцінки їхньої адаптації до радіації та відбір тих, хто володіє високою адаптаційною реакцією, для складніших місій. Вони також вказують на труднощі вивчення мікробіомів у космосі, такі як унікальні умови мікрогравітації, що впливають на ріст і непередбачувану поведінку мікроорганізмів.

Люди вже давно мріють про далекі світи, і судячи з усього, захист нашого мікробіома необхідний для втілення цих мрій у реальність. Тому, готуючись до польоту в далекі світи, людство повинно не тільки будувати ракети і планувати польоти, а й дбати про безпеку наших невидимих союзників, які роблять життя можливим як на Землі, так і серед зірок.

Раніше Фокус писав про заяву вченого про те, що позаземне життя буде виявлено вже через 20 років. Британський астрофізик вважає, що в найближчому майбутньому на планетах поза Сонячною системою буде виявлено позаземне життя. Але є один нюанс.

Також Фокус писав про нову теорію походження життя на нашій планеті, яка кардинально відрізняється від наявної. Дослідники вважають, що підручники неправильно ставляться до походження життя на нашій планеті.