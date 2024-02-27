Больной кишечник преждевременно старит нас: его микробиом связали с биологическим возрастом

Вопрос сохранения как внешней, так и биологической молодости является важным для миллионов людей. Недавно ученые нашли один из его аспектов, влияя на который мы сможем продлить свою жизнь.

Related video

В ходе недавней работы исследователи из Института Вистара сделали интересное и отчасти пугающее открытие о том, как проблемы в кишечнике могут привести к ускоренному старению, особенно у людей, страдающих хроническим ВИЧ. Их исследование было посвящено тому, как здоровье нашего кишечника может влиять на скорость нашего биологического старения — важнейшего фактора нашего благополучия и долголетия, пишет Knowridge.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Когда ученые говорят об "ускоренном биологическом старении", они подразумевают, что организм человека стареет быстрее, чем положено, несмотря на его дату рождения Это может гораздо раньше сделать его более склонным к заболеваниям, которые обычно поражают пожилых людей, таким как рак, проблемы с сердцем и снижение эффективности вакцин.

Доктор Мохамед Абдель-Мохсен и его команда были заинтересованы в том, чтобы выяснить, почему происходит такое ускоренное старение и что можно сделать, чтобы его замедлить. В поисках причин ускоренного старения подозрение ученых пало на микробиом кишечника — совокупность крошечных организмов, живущих в нашем кишечнике. Если эти организмы или их побочные продукты просачиваются в кровь, это может вызвать воспаление, подтолкнув иммунную систему в неправильном направлении борьбы с ними, что может лишь ускорить старение.

Чтобы лучше разобраться в этом вопросе, исследователи изучили образцы людей, живущих с хроническим ВИЧ, поскольку известно, что это заболевание может влиять на эти процессы. Получив нужные образцы, ученые сравнили их с образцами людей без ВИЧ и нашли серьезные различия. Их исследование стало большим шагом вперед в понимании того, как различные болезни могут в долгосрочной перспективе влиять на скорость старения. Для изучения образцов из разных частей кишечника и крови они использовали довольно сложные методы, которые помогли им получить точные результаты.

Один из главных выводов их работы заключается в том, что если микробиом кишечника не в порядке, а стенки кишечника слишком дырявые, то это, похоже, запускает процессы иммунной системы, ответственные за преждевременное старение организма. Это особенно верно для микробиома толстой и подвздошной кишки, но, что интересно, не для микробиома, содержащегося в самом кале.

Это значит, что расположение микробиома в организме имеет большое значение, и изучение тканей кишечника может дать нам более четкое представление о том, как он в целом влияет на биологическое старение.

Чтобы точно выяснить биологический возраст человека, команда использовала такие необычные методы, как изучение длины теломер и эпигенетических часов. Эти часы позволяют определить возраст по определенным изменениям в нашей ДНК. Исследование указывает на определенные бактерии и их побочные продукты, которые могут ускорять старение, открывая новые потенциальные способы замедления этого эффекта. Это может помочь людям с хроническими заболеваниями дольше оставаться здоровыми и увеличить их общую продолжительность жизни.

Доктор Абдель-Мохсен призывает к дальнейшим исследованиям, чтобы полностью понять процессы того, что они обнаружили, и выяснить, как предотвратить или устранить такие проблемы, как дисбаланс микробиома кишечника и его негерметичность. Их конечная цель — выяснить, как эти исправления могут сделать нас биологически моложе, положив начало поиску путей укрепления здоровья и увеличения продолжительности жизни путем сосредоточения внимания на здоровье кишечника и его роли в различных процессах старении внутри нашего организма.

Ранее Фокус писал о том, что, по мнению ученых, гравитация провоцирует синдром разраженного кишечника. Исследователи заявили, что нашли причину развития синдрома раздраженного кишечника.

Также Фокус писал о том, что ИИ обнаружил вещества, потенциально препятствующие старению. Исследователи с помощью компьютерного метода, а именно модели машинного обучения, выявили три природных вещества, которые потенциально могут бороться с процессом старения.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.