Хворий кишечник передчасно старить нас: його мікробіом пов'язали з біологічним віком

Питання збереження як зовнішньої, так і біологічної молодості є важливим для мільйонів людей. Нещодавно вчені знайшли один із його аспектів, впливаючи на який ми зможемо продовжити своє життя.

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Під час нещодавньої роботи дослідники з Інституту Вістара зробили цікаве і частково жахливе відкриття про те, як проблеми в кишківнику можуть призвести до прискореного старіння, особливо в людей, які страждають на хронічний ВІЛ. Їх дослідження було присвячене тому, як здоров'я нашого кишківника може впливати на швидкість нашого біологічного старіння — найважливішого фактору нашого благополуччя і довголіття, пише Knowridge.

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Коли вчені говорять про "прискорене біологічне старіння", вони мають на увазі, що організм людини старіє швидше, ніж годиться, незважаючи на її дату народження. Це може набагато раніше зробити її більш схильною до захворювань, які зазвичай вражають людей похилого віку, як-от рак, проблеми із серцем і зниження ефективності вакцин.

Доктор Мохамед Абдель-Мохсен і його команда були зацікавлені в тому, щоб з'ясувати, чому відбувається таке прискорене старіння і що можна зробити, щоб його сповільнити. У пошуках причин прискореного старіння підозра вчених впала на мікробіом кишківника — сукупність крихітних організмів, що живуть у нашому кишківнику. Якщо ці організми або їхні побічні продукти просочуються в кров, це може спричинити запалення, підштовхнувши імунну систему в неправильному напрямку боротьби з ними, що може лише прискорити старіння.

Щоб краще розібратися в цьому питанні, дослідники вивчили зразки людей, які живуть із хронічним ВІЛ, оскільки відомо, що це захворювання може впливати на ці процеси. Отримавши потрібні зразки, вчені порівняли їх зі зразками людей без ВІЛ і знайшли серйозні відмінності. Їх дослідження стало великим кроком уперед у розумінні того, як різні хвороби можуть у довгостроковій перспективі впливати на швидкість старіння. Для вивчення зразків з різних частин кишківника і крові вони використовували досить складні методи, які допомогли їм отримати точні результати.

Один із головних висновків їхньої роботи полягає в тому, що якщо мікробіом кишківника не в порядку, а стінки кишківника занадто діряві, то це, схоже, запускає процеси імунної системи, відповідальні за передчасне старіння організму. Це особливо справедливо для мікробіома товстої та клубової кишки, але, що цікаво, не для мікробіома, що міститься в самому калі.

Це означає, що розташування мікробіома в організмі має велике значення, і вивчення тканин кишківника може дати нам чіткіше уявлення про те, як він загалом впливає на біологічне старіння.

Щоб точно з'ясувати біологічний вік людини, команда використовувала такі незвичні методи, як вивчення довжини теломер і епігенетичного годинника. Цей годинник дає змогу визначити вік за певними змінами в нашій ДНК. Дослідження вказує на певні бактерії та їхні побічні продукти, які можуть прискорювати старіння, відкриваючи нові потенційні способи уповільнення цього ефекту. Це може допомогти людям із хронічними захворюваннями довше залишатися здоровими і збільшити їх загальну тривалість життя.

Доктор Абдель-Мохсен закликає до подальших досліджень, щоб повністю зрозуміти процеси того, що вони виявили, і з'ясувати, як запобігти або усунути такі проблеми, як дисбаланс мікробіома кишківника і його негерметичність. Їхня кінцева мета — з'ясувати, як ці виправлення можуть зробити нас біологічно молодшими, започаткувавши пошук шляхів зміцнення здоров'я та збільшення тривалості життя шляхом зосередження уваги на здоров'ї кишківника та його ролі в різних процесах старіння всередині нашого організму.

Раніше Фокус писав про те, що, на думку вчених, гравітація провокує синдром подразненого кишечника. Дослідники заявили, що знайшли причину розвитку синдрому подразненого кишечника.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.