Лишает сил и не поддается анализам: таинственный вирус заставил людей паниковать

Загадочный, не попадающий ни под одну категорию вирус начал поражать большое количество людей, если верить соц. Сетям. Но у специалистов своя точка зрения на эту вспышку.

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В последнее время в социальных сетях активно обсуждается так называемый "загадочный вирус". Люди говорят о том, что чувствуют недомогание с такими симптомами, как тошнота, обморок и обильное выделение слизи, но когда они сдают анализы, они не подтверждают обычных подозреваемых, таких как вирус COVID-19, грипп или РСВ. Это привело к тому, что в интернете появилось много недоумений и беспокойства, а врачи попытались разобраться в том, что за загадочный вирус поражает большое количество людей, пишет The Hill.

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Эксперты в области общественного здравоохранения утверждают, что вся ситуация с неопределенным вирус не так загадочна, как может показаться. Маркус Плешиа из Ассоциации государственных и территориальных чиновников здравоохранения заявил, что эти симптомы довольно распространены и могут быть вызваны различными обыденными вирусами, включая старую добрую простуду.

За последние несколько недель социальные сети заполонили тревожные сообщения людей, испытывающих симптомы, очень похожие на COVID-19: затрудненное дыхание, сильная усталость и лихорадка. Однако, когда они сдавали анализы на известные вирусы, результаты оказываются отрицательными, что приводило их в недоумение.

Представители здравоохранения изучили этот вопрос и не нашли никаких доказательств того, что на свободе гуляет новый, неизвестный науке вирус. Жорж Бенджамин из Американской ассоциации общественного здравоохранения отметил, что рост числа респираторных инфекций в это время не является чем-то необычным, особенно если учесть, что после пандемии мы куда больше общаемся с людьми, при том что наша иммунная система может быть ослабленной после длительной изоляции.

Интересный момент, который отметил Бенджамин, заключается в том, что наши привычки в социальных сетях усиливают ситуацию. Когда все делятся в сети каждой деталью своей жизни, включая каждый чих и сопение, это создает своего рода эхо-камеру, которая может заставить ситуацию казаться более драматичной, чем она есть на самом деле.

Федеральные данные подтверждают, что мир не столкнулся с новым кризисом здравоохранения: количество госпитализаций с COVID-19 сократилось, а число случаев заболевания гриппом также идет на спад. Эксперты считают, что пандемия также наложила отпечаток на наше восприятие медицинской информации в Интернете: вокруг царит атмосфера дезинформации и недоверия.

Эксперт Лори Фриман отмечает, что эта ситуация подчеркивает сохраняющуюся проблему доверия людей к органам здравоохранения. Она призывает людей оставаться в курсе событий, используя только надежные источники, такие как ЦКЗ и FDA. Эксперты напоминают нам, что до пандемии мы болели целым рядом различных инфекций, и эта ситуация не изменилась после ее завершения. Изменилось лишь то, как много внимания мы уделяем этим болезням и как быстро делимся информацией о них в Интернете.

Специалисты заключают, что если мы чувствуем себя неважно, но это не COVID-19, не грипп и не РСВ скорее всего, это обычная простуда или другой знакомый миру медицины вирус. Если же симптомы сохраняются или ухудшаются, всегда стоит незамедлительно обратиться к врачу.

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