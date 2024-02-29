Риск умереть от сидячего образа жизни высокий: физические нагрузки не помогут

Неутешительное заключение сделали ученые, проведя исследование частоты сидения среди пожилых людей и выяснив, что несмотря на занятия спортом, долгое нахождение в положении сидя все еще несет риск фатального исхода.

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Длительное пребывание в сидячем положении связано с различными рисками для здоровья, и эта тема находится в центре внимания недавнего исследования, посвященного пожилым людям. В новой научной работе ученых делается важный для многих вывод: женщины, которые проводили в сидячем положении более 11,7 часа в день, увеличивали риск смерти на 30%, независимо от уровня своей физической активности, пишет Newswise.

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В исследовании, в котором приняли участие 6 489 женщин в возрасте от 63 до 99 лет, использовались носимые на бедрах устройства для отслеживания времени, проведенного в сидячем положении, и уровня активности в течение восьми лет. Этот подход, являющийся частью "Инициативы по охране здоровья женщин", позволил детально изучить, как длительное сидение влияет на здоровье человека, не беря в расчет количество и тип физических нагрузок.

Отличительной особенностью данного исследования является использование сложного инструмента под названием алгоритм CHAP, разработанный на основе машинного обучения. Этот инструмент более точно определяет разницу между сидением и стоянием, улавливая изменения в положении тела и исключая фактор неточности оборудования. Традиционно, сидячий образ жизни характеризуется сидением или лежанием с минимальными затратами энергии, что приводит к снижению мышечной активности, замедлению кровотока и ухудшению метаболизма глюкозы.

Результаты исследования показали, что просто заниматься физическими упражнениями недостаточно, чтобы нейтрализовать последствия длительного сидения. Даже те, кто регулярно занимается энергичными физическими упражнениями, подвергаются тем же рискам, если проводят большую часть дня в сидячем положении, заявляют авторы работы.

Они предлагают разделить время сидения на части, чтобы снизить эти риски. Вместо того чтобы сидеть долго, ученые предлагают периодически просто вставать и немного стоять. Одно это может кардинально изменить ситуацию, уверяют они. Хотя постоянное вставание по шесть раз в час может показаться нереальным, если делать перерывы реже, например, раз в час или каждые 20 минут, это может быть более достижимым и полезным способом снизить риски преждевременной смерти.

Исследование ученых также намекает на сложность и многогранность сидячего образа жизни, заключая, что не всякое сидение может быть вредно. Занятия, которые задействуют ум, например, изучение нового языка в сидячем положении, могут не оказывать такого же негативного влияния на здоровье, особенно в отношении когнитивных способностей, таких как деменция. Эта область требует дальнейших исследований, поскольку взаимосвязь между физической активностью, сидячим поведением и когнитивным здоровьем продолжает изучаться, заявляют авторы.

Вывод из этого исследования довольно прост, но не менее важен: несмотря на то, что наш современный образ жизни часто способствует длительному сидению, крайне важно найти способы включить больше движения в наш распорядок дня. Это не обязательно означает кардинальные изменения; простые корректировки, например, периодическое вставание, могут оказать значительное влияние на сокращение риска смерти. Наше тело было создано природой для движения, и нахождение баланса в повседневной деятельности является ключом к долгосрочному здоровью и благополучию.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.