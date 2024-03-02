Неспешный убийца сердца: врачи рассказали, почему нам очень важно следить за давлением

Проблемы связанные с непостоянным давлением преследуют миллионы людей ежедневно, на мало кто из нас осознает, что этот дисбаланс делает с нашим сердцем, заявляют врачи.

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Высокое кровяное давление — серьезная проблема мирового масштаба: почти половина взрослого населения страдает от него, но лишь четверть хорошо с ним справляется. Врачи отмечают, что после пандемии COVID-19 все меньше людей проверяются на это заболевание, что вызывает беспокойство, поскольку высокое кровяное давление может привести к таким серьезным проблемам, как сердечные приступы и инсульты, не проявляя очевидных симптомов, пишет The New York Times.

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Измерение давления показывает, насколько сильно наша кровь давит на стенки артерий. Оно выражается двумя цифрами: систолическим давлением, когда сердце бьется, и диастолическим давлением, когда оно отдыхает. Нормальным показателем считается давление ниже 120/80 мм ртутного столбика, а повышенным — 130/80 мм ртутного столбика и выше. Сложность его своевременного измерения заключается в том, что артериальное давление может повышаться медленно, поэтому многие попросту не замечают опасных признаков, которые могут включать сильные головные боли и боль в груди, когда оно становится очень высоким, говорит доктор Риши К. Вадхера из Гарвардской медицинской школы.

Повышенное давление вредно, потому что заставляет сердце работать сверхурочно и повреждает артерии, что приводит к сердечной недостаточности или инфаркту. Такие факторы, как старение, курение, неправильное питание и недостаточная физическая активность, играют свою роль в повышении артериального давления. С другой стороны, кардиологи, такие как доктор Марта Гулати, утверждают, что при регулярных физических нагрузках, хорошем сне и здоровом питании можно эффективно снизить кровяное давление, иногда даже без лекарств.

Для тех, кому требуется не только изменение образа жизни, существуют различные лекарства, которые помогают регулировать кровяное давление, избавляя организм от избытка натрия, расслабляя кровеносные сосуды или замедляя сердцебиение, говорит Вадхера. Контроль артериального давления крайне важен для поддержания здоровья сердца, и при правильном подходе с ним можно вполне эффективно справляться.

Ранее Фокус писал о дешевой альтернативе тонометрам, работающую на смартфоне. Устройство обещает обеспечить надежную проверку артериального давления прямо на вашем смартфоне, в любом месте и в любое время.

Также Фокус писал о том, что разговоры по телефону повышают давление. Как показывает новое исследование, чем больше люди общаются по телефону, тем выше риск появления у них высокого кровяного давления.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.