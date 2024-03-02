Неспішний вбивця серця: лікарі розповіли, чому нам дуже важливо стежити за тиском

Проблеми, пов'язані з непостійним тиском, переслідують мільйони людей щодня, але мало хто з нас усвідомлює, що цей дисбаланс робить із нашим серцем, заявляють лікарі.

Related video

Високий кров'яний тиск — серйозна проблема світового масштабу: майже половина дорослого населення страждає від нього, але лише чверть добре з ним справляється. Лікарі зазначають, що після пандемії COVID-19 дедалі менше людей перевіряються на це захворювання, що викликає занепокоєння, оскільки високий кров'яний тиск може призвести до таких серйозних проблем, як серцеві напади та інсульти, не виявляючи очевидних симптомів, пише The New York Times.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Вимірювання тиску показує, наскільки сильно наша кров тисне на стінки артерій. Він виражається двома цифрами: систолічним тиском, коли серце б'ється, і діастолічним тиском, коли воно відпочиває. Нормальним показником вважається тиск нижче 120/80 мм ртутного стовпчика, а підвищеним — 130/80 мм ртутного стовпчика і вище. Складність його своєчасного вимірювання полягає в тому, що артеріальний тиск може підвищуватися повільно, тому багато хто просто не помічає небезпечних ознак, які можуть охоплювати сильні головні болі та біль у грудях, коли він стає дуже високим, каже доктор Ріші К. Вадхера з Гарвардської медичної школи.

Підвищений тиск шкідливий, тому що змушує серце працювати понаднормово і пошкоджує артерії, що призводить до серцевої недостатності або інфаркту. Такі фактори, як старіння, куріння, неправильне харчування і недостатня фізична активність, відіграють свою роль у підвищенні артеріального тиску. З іншого боку, кардіологи, такі як докторка Марта Гулаті, стверджують, що за умови регулярних фізичних навантажень, хорошого сну і здорового харчування можна ефективно знизити кров'яний тиск, іноді навіть без ліків.

Для тих, кому потрібна не тільки зміна способу життя, існують різні ліки, які допомагають регулювати кров'яний тиск, позбавляючи організм надлишку натрію, розслабляючи кровоносні судини або сповільнюючи серцебиття, каже Вадхера. Контроль артеріального тиску вкрай важливий для підтримки здоров'я серця, і за правильного підходу з ним можна цілком ефективно справлятися.

Раніше Фокус писав про дешеву альтернативу тонометрам, що працює на смартфоні. Пристрій обіцяє забезпечити надійну перевірку артеріального тиску прямо на вашому смартфоні, в будь-якому місці і в будь-який час.

Також Фокус писав про те, що розмови по телефону підвищують тиск. Як показує нове дослідження, що більше люди спілкуються телефоном, то вищий ризик появи у них високого кров'яного тиску.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.