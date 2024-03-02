Годами не замечали самого важного: в женской репродуктивной системе нашли новую часть

Человеческая анатомия может измениться в будущих учебниках, ведь ученые недавно обнаружили важную часть женской репродуктивной системы, которая может стать поворотным моментом в лечении многих заболеваний.

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До недавних времен ученые не замечали крошечную, но важную часть женской репродуктивной системы под названием rete ovarii, которая долгие годы попросту игнорировалась и не включалась в современные учебники анатомии. Но недавно ученые узнали, что эта небольшая структура в яичниках, характерная для многих млекопитающих, может играть важнейшую роль в том, как женский организм управляет овуляцией, и это говорит о том, что она далеко не "бесфункциональный пережиток", каким ее считали раньше, пишет ScienceAlert.

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Исследователи из Университета Дьюка, в числе которых была клеточный биолог Дилара Анбарчи, по-новому взглянули на rete ovarii, используя современные методы для ее изучения на мышах. Они обнаружили, что эта часть яичника может помогать регулировать время и скорость производства яйцеклеток. Это важно, поскольку намекает на возможность для медицины по-новому влиять на женское репродуктивное здоровье, возможно, даже продлевать репродуктивную жизнь, управляя тем, как и когда активируются фолликулы яичников, говорится в исследовании.

Команда ввела специальный краситель в rete ovarii мышей и наблюдала за тем, как он взаимодействует с яичниками, обнаружив, что он выделяет белки, функции которых нам еще предстоит понять. Ее структура хорошо связана, окружена кровеносными сосудами и соединена с нейронами, что позволяет предположить, что она может играть роль в гормональной сигнализации и, возможно, действовать как орган чувств, делая яичник более чувствительным к изменениям в окружающей среде, например, к изменению рациона питания, говорят авторы.

Их выводы имеют огромное значение и открывают новые возможности для науки в исследований области женского репродуктивного здоровья. Команда Университета Дьюка планирует продолжить изучение того, как rete ovarii реагирует на различные физиологические сигналы, включая изменения в гормонах и диете. Это может привести к прорыву в понимании того, как женская репродуктивная система приспосабливается к различным условиям, и потенциально предложить новые стратегии управления репродуктивным здоровьем, что может помочь миллионам женщин во всем мире.

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