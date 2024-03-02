Роками не помічали найважливішого: у жіночій репродуктивній системі знайшли нову частину

Людська анатомія може змінитися в майбутніх підручниках, адже вчені нещодавно виявили важливу частину жіночої репродуктивної системи, яка може стати поворотним моментом у лікуванні багатьох захворювань.

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До недавніх часів вчені не помічали крихітну, але важливу частину жіночої репродуктивної системи під назвою rete ovarii, яку довгі роки просто ігнорували і не включали в сучасні підручники анатомії. Але нещодавно вчені дізналися, що ця невелика структура в яєчниках, характерна для багатьох ссавців, може відігравати найважливішу роль у тому, як жіночий організм керує овуляцією, і це свідчить про те, що вона далеко не "безфункціональний пережиток", яким її вважали раніше, пише ScienceAlert.

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Дослідники з Університету Дьюка, серед яких була клітинний біолог Ділара Анбарчі, по-новому поглянули на rete ovarii, використовуючи сучасні методи для її вивчення на мишах. Вони виявили, що ця частина яєчника може допомагати регулювати час і швидкість виробництва яйцеклітин. Це важливо, оскільки натякає на можливість для медицини по-новому впливати на жіноче репродуктивне здоров'я, можливо, навіть продовжувати репродуктивне життя, керуючи тим, як і коли активуються фолікули яєчників, ідеться в дослідженні.

Команда ввела спеціальний барвник у rete ovarii мишей і спостерігала за тим, як він взаємодіє з яєчниками, виявивши, що він виділяє білки, функції яких нам ще належить зрозуміти. Її структура добре пов'язана, оточена кровоносними судинами і з'єднана з нейронами, що дає змогу припустити, що вона може відігравати роль у гормональній сигналізації та, можливо, діяти як орган чуття, роблячи яєчник чутливішим до змін у навколишньому середовищі, наприклад, до зміни раціону харчування, кажуть автори.

Їхні висновки мають величезне значення і відкривають нові можливості для науки в дослідженнях галузі жіночого репродуктивного здоров'я. Команда Університету Дьюка планує продовжити вивчення того, як rete ovarii реагує на різні фізіологічні сигнали, включно зі змінами в гормонах і дієті. Це може призвести до прориву в розумінні того, як жіноча репродуктивна система пристосовується до різних умов, і потенційно запропонувати нові стратегії управління репродуктивним здоров'ям, що може допомогти мільйонам жінок у всьому світі.

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