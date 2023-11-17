Крок у світле майбутнє. Успішно завершено ще одну надскладну трансплантацію матки

Неймовірно складна операція, до якої команда лікарів готувалася кілька років, завершилася успішно і подарувала жінці шанс стати матір'ю.

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У медичному центрі Samsung Medical Center (SMC) успішно проведено першу в країні операцію з пересадки матки. Подібні операції є неймовірно складними і вимагають особливої підготовки персоналу, що робить кожен успішний випадок значущим кроком для медицини і наукового світу, пише KBS WORLD.

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Під час цієї знаменної процедури 35-річній жінці, яка не могла зачати дитину через синдром Майєра-Рокитанського-Кюстера-Хаузера — рідкісного вродженого захворювання, що характеризується відсутністю або недорозвиненням репродуктивних органів, було пересаджено матку від донора, який помер від смерті мозку. На це захворювання страждає приблизно одна з 5 тис. жінок.

Трансплантація матки має величезне значення, оскільки вона пропонує революційне розв'язання проблеми безпліддя, зумовленого матковим фактором, — стану, за якого жінка не може зачати дитину через відсутність або неправильне функціонування матки. Ця процедура дає нову надію тим, хто страждає від UFI, особливо жінкам із вродженими аномаліями, такими як синдром Майєра-Рокітанського-Кюстера-Хаузера, або тим, хто втратив матку внаслідок хвороби чи травми.

Команда лікарів, яка завершила неймовірно складну операцію Фото: YONHAP News

Дозволяючи цим жінкам зачати і виносити вагітність, трансплантація матки не тільки розв'язує найважливішу проблему репродуктивного здоров'я, а й чинить значний психологічний та емоційний вплив, надаючи їм можливість пережити вагітність і пологи, що є дуже цінним аспектом життя для багатьох.

Трансплантація, виконана на початку цього року, залишається стабільною вже протягом десяти місяців без будь-яких ознак відторгнення. Багатопрофільна команда SMC, яка готувалася до цієї складної операції з 2019 року, пишається результатами непростої роботи.

Раніше Фокус писав про те, що вченим вдалося зробити процедуру пересадки органів безпечнішою. Одне антитіло може просто переписати правила трансплантації органів, зробивши її безпечнішою, ніж будь-коли.

Також Фокус писав про те, що вчені створили датчик, який стежитиме за пересадженими органами. Для багатьох пацієнтів, які пережили пересадку органів, головним страхом, що не дає спати ночами, є його відторгнення організмом, але вчені створили пристрій, який прибере цю тривогу.