Болезнь, изменившая все: диагноз рак мозга перевернул жизнь репортера с ног на голову

Иногда в нашей жизни происходят внезапные и тяжелейшие изменения, которые заставляют нас опустить руки. Но некоторые люди, даже перед лицом смерти, находят в себе силы жить еще ярче.

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В июле 2019 года, после операции по удалению злокачественной опухоли головного мозга, известный журналист получил пугающий прогноз: по оценкам, жить ему осталось 15 месяцев при глиобластоме — агрессивном и неизлечимом раке мозга. Несмотря на карьеру, проведенную в муках конфликта и столкновении со смертью в зонах боевых действий по всему миру, реальность смертности поразила его с невероятной силой. Однако то, что произошло дальше, было не просто сложной борьбой с болезнью, а глубокой личной трансформацией и открытием, пишет The New York Times.

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Это известие, полученное от доктора Фила Стига из медицинского центра Weill Cornell в Нью-Йорке, стало поворотным моментом в жизни журналиста. Его трансформация началась в знаменательный день — его 70-летие, совпавшее с операцией. В окружении близких людей, включая отдалившихся детей и партнера, он ощутил пробуждение глубины любви и связи, которая была нарушена за эти годы. Это осознание стало толчком к тому, что он называет своей "второй жизнью" — концепцией, вдохновленной Давидом Серван-Шрейбером, французским нейробиологом, который также столкнулся с раком мозга и прошел через сложнейшую борьбу с ним. Эта новая глава характеризовалась как трудностями лечения, так и неожиданной красотой примирения с семьей и противостояния личным демонам, говорит Род Нордланд о тяжелейшей главе в его жизни.

Глиобластома — это особенно агрессивный вид рака мозга, который зарождается в клетках астроцитов в головном мозге. Из-за быстрого роста и способности опухолевых клеток подавлять иммунную систему результаты лечения больных глиобластомой или ее разновидностью — глиосаркомой, обычно неутешительны. Это делает поиск эффективных методов лечения критически важным.

Однако недавние исследования показали многообещающие новые подходы к лечению заболевания. Одно из исследований ученых посвящено новому методу иммунотерапии, в котором изучаются ингибиторы иммунных контрольных точек в сочетании со стандартными методами лечения. Этот подход направлен на усиление реакции иммунной системы на рак, что потенциально может привести к лучшим долгосрочным результатам для больных. Ингибиторы иммунных контрольных точек блокируют белки, которые мешают иммунной системе атаковать раковые клетки, тем самым позволяя Т-клеткам более эффективно уничтожать раковые клетки.

Борьба с глиобластомой, которую часто называют "терминатором" из-за ее смертоносной природы, познакомила Нордланда с реальностью, наполненной химиотерапией, облучением и эмоциональными переживаниями, связанными с неизлечимостью болезни. Однако это также подтолкнуло его к росту и исцелению, заставив обратиться к своему прошлому, включая проблемы, связанные с его отношениями с отцом и его собственными недостатками как мужа и родителя. Это путешествие было не только борьбой с раком, но и открытием себя заново и установлением более глубоких связей с теми, кого он любил.

Теперь же, когда его прогноз значительно превзошел первоначальный, он встречает каждый день с жаждой жизни и стремлением извлечь максимум пользы из каждого момента. Несмотря на отпечаток, оставленный на его сознании глиобластомой, он продолжает участвовать в экспериментальных методах лечения и с непоколебимым оптимизмом смотрит в будущее. Эта история, кульминацией которой стало планирование дома мечты в Италии, выделяет стойкость, искупительную силу любви и способность к жизненному росту перед лицом невероятных испытаний, присущие некоторым людям. Это напоминание о том, что иногда именно самые трудные испытания приводят к самым глубоким преобразованиям, предлагая людям вторую жизнь, которой они дорожат с немыслимой ранее глубиной и пылкостью.

Ранее Фокус писал о разработке гидрогеля, эффективно уничтожающего рак мозга. Исследователи провели испытания на мышах и результаты оказались впечатляющими.

Также Фокус писал о лечении рака мозга с помощью вирусов и радиотерапии. Новое исследование показало инновационный комбинированный подход к борьбе с этим смертельно опасным заболеванием.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врач