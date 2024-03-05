Хвороба, що змінила все: діагноз рак мозку перевернув життя репортера з ніг на голову

Іноді в нашому житті відбуваються раптові та важкі зміни, які змушують нас опустити руки. Але деякі люди, навіть перед лицем смерті, знаходять у собі сили жити ще яскравіше.

Related video

У липні 2019 року, після операції з видалення злоякісної пухлини головного мозку, відомий журналіст отримав лякаючий прогноз: за оцінками, жити йому залишилося 15 місяців за гліобластоми — агресивного і невиліковного раку мозку. Попри кар'єру, проведену в муках конфлікту і зіткненні зі смертю в зонах бойових дій по всьому світу, реальність смертності вразила його з неймовірною силою. Однак те, що сталося далі, було не просто складною боротьбою з хворобою, а глибокою особистою трансформацією і відкриттям, пише The New York Times.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Ця звістка, отримана від доктора Філа Стіга з медичного центру Weill Cornell у Нью-Йорку, стала поворотним моментом у житті журналіста. Його трансформація почалася в знаменний день — його 70-річчя, що збіглося з операцією. В оточенні близьких людей, включно з віддаленими дітьми і партнером, він відчув пробудження глибини любові і зв'язку, який було порушено за ці роки. Це усвідомлення стало поштовхом до того, що він називає своїм "другим життям" — концепцією, натхненною Давидом Серван-Шрейбером, французьким нейробіологом, який також зіткнувся з раком мозку і пройшов через складну боротьбу з ним. Ця нова глава характеризувалася як труднощами лікування, так і несподіваною красою примирення з сім'єю і протистояння особистим демонам, говорить Род Нордланд про найважчу главу в його житті.

Гліобластома — це особливо агресивний вид раку мозку, який зароджується в клітинах астроцитів у головному мозку. Через швидке зростання і здатність пухлинних клітин пригнічувати імунну систему результати лікування хворих на гліобластому або її різновид — гліосаркому, зазвичай невтішні. Це робить пошук ефективних методів лікування критично важливим.

Однак недавні дослідження показали багатообіцяючі нові підходи до лікування захворювання. Одне з досліджень вчених присвячене новому методу імунотерапії, в якому вивчаються інгібітори імунних контрольних точок у поєднанні зі стандартними методами лікування. Цей підхід спрямований на посилення реакції імунної системи на рак, що потенційно може призвести до кращих довгострокових результатів для хворих. Інгібітори імунних контрольних точок блокують білки, які заважають імунній системі атакувати ракові клітини, тим самим даючи змогу Т-клітинам ефективніше знищувати ракові клітини.

Боротьба з гліобластомою, яку часто називають "термінатором" через її смертоносну природу, познайомила Нордланда з реальністю, сповненою хіміотерапією, опроміненням та емоційними переживаннями, пов'язаними з невиліковністю хвороби. Однак це також підштовхнуло його до зростання і зцілення, змусивши звернутися до свого минулого, включно з проблемами, пов'язаними з його стосунками з батьком і його власними недоліками як чоловіка і батька. Ця подорож була не тільки боротьбою з раком, а й відкриттям себе заново і встановленням глибших зв'язків з тими, кого він любив.

Тепер же, коли його прогноз значно перевершив початковий, він зустрічає кожен день зі спрагою до життя і прагненням отримати максимум користі з кожного моменту. Попри відбиток, залишений на його свідомості гліобластомою, він продовжує брати участь в експериментальних методах лікування і з непохитним оптимізмом дивиться в майбутнє. Ця історія, кульмінацією якої стало планування будинку мрії в Італії, виокремлює стійкість, спокутну силу любові та здатність до життєвого зростання перед лицем неймовірних випробувань, притаманні деяким людям. Це нагадування про те, що іноді саме найважчі випробування призводять до найглибших перетворень, пропонуючи людям друге життя, яке вони цінують з немислимою раніше глибиною і палкістю.

Раніше Фокус писав про розробку гідрогелю, що ефективно знищує рак мозку. Дослідники провели випробування на мишах і результати виявилися вражаючими.

Також Фокус писав про лікування раку мозку за допомогою вірусів і радіотерапії. Нове дослідження показало інноваційний комбінований підхід до боротьби з цим смертельно небезпечним захворюванням.

Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має виключно інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря