Причина не в возбуждении: ученые рассказали, почему наши соски затвердевают на холоде

Наука стремится изучить наше тело досконально, не упуская ни одну его деталь из виду. В этот раз ее взор пал на чувствительную часть нашего тела, которая имеет важное эволюционное предназначение.

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Когда температура падает, наши тела реагируют по-разному, чтобы согреться, и одна из любопытных реакций — это затвердение сосков. Она выступает частью более широкого набора функций организма, направленных на сохранение тепла. Дерматологи и исследователи пролили свет на то, почему это происходит, пишет HuffPost.

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В этом необычном механизме задействована симпатическая нервная система, которая, помимо прочего, контролирует реакцию "борись или беги". Эта система запускает крошечные мышцы, связанные с волосяными фолликулами, и специализированные мышцы вокруг сосков, вызывая мурашки и эрекцию сосков как способ удержания теплого воздуха вблизи кожи, говорится в одном исследовании. Так что нет, у человечества нету никакой нездоровой тяги к холодным температурам.

Этот рефлекс, несмотря на кажущуюся банальность, играет важнейшую роль в терморегуляции организма, рассказывает дерматолог, доктор Джошуа Цейхнер. Сокращение этих мышц в ответ на холод — пережиток наших более волосатых предков, для которых щетина на всем теле служила и утеплением, и защитным механизмом. Соски также могут становиться эрегированными не только от холода: это может быть сексуальное возбуждение, физическое прикосновение, гормональные сдвиги и даже эмоциональные реакции. Такое разнообразие триггеров подчеркивает сложность обычных, на первый взгляд, регуляторных систем нашего организма.

Хотя застывание сосков на холоде, как правило, безвредно и является естественной реакцией организма, есть случаи, когда оно может указывать на проблемы со здоровьем. Постоянные или экстремальные реакции, не связанные с температурой или эмоциональным состоянием, могут стать поводом для консультации с врачом. Кроме того, если это явление сопровождается болью или выделениями, рекомендуется немедленно обратиться к медицинскому работнику, чтобы исключить любые потенциальные проблемы.

Понимание этих телесных реакций не только удовлетворяет наше любопытство, но и подчеркивает сложные способы адаптации нашего организма к изменениям окружающей среды и взаимосвязь всех систем в нашем теле. Иногда, у самых обыденных проявлений реакции организма на нем, могут быть самые неочевидные и необычные причины.

Ранее Фокус писал о преимуществах холода для продления жизни. Низкая температура может быть ключом к открытию новых методов лечения нейродегенеративных заболеваний.

Также Фокус писал об опасностях морозной зимней погоды для здоровья. Исследователи озвучили все риски — от воздействия на иммунную систему и сердечных приступов до тревоги и депрессии.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.