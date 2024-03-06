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Технологии и наука

Причина не в возбуждении: ученые рассказали, почему наши соски затвердевают на холоде

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Фото: Shutterstock | Хотя застывание сосков на холоде, как правило, безвредно, есть случаи, когда оно может указывать на проблемы со здоровьем

Наука стремится изучить наше тело досконально, не упуская ни одну его деталь из виду. В этот раз ее взор пал на чувствительную часть нашего тела, которая имеет важное эволюционное предназначение.

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Когда температура падает, наши тела реагируют по-разному, чтобы согреться, и одна из любопытных реакций — это затвердение сосков. Она выступает частью более широкого набора функций организма, направленных на сохранение тепла. Дерматологи и исследователи пролили свет на то, почему это происходит, пишет HuffPost.

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В этом необычном механизме задействована симпатическая нервная система, которая, помимо прочего, контролирует реакцию "борись или беги". Эта система запускает крошечные мышцы, связанные с волосяными фолликулами, и специализированные мышцы вокруг сосков, вызывая мурашки и эрекцию сосков как способ удержания теплого воздуха вблизи кожи, говорится в одном исследовании. Так что нет, у человечества нету никакой нездоровой тяги к холодным температурам.

Этот рефлекс, несмотря на кажущуюся банальность, играет важнейшую роль в терморегуляции организма, рассказывает дерматолог, доктор Джошуа Цейхнер. Сокращение этих мышц в ответ на холод — пережиток наших более волосатых предков, для которых щетина на всем теле служила и утеплением, и защитным механизмом. Соски также могут становиться эрегированными не только от холода: это может быть сексуальное возбуждение, физическое прикосновение, гормональные сдвиги и даже эмоциональные реакции. Такое разнообразие триггеров подчеркивает сложность обычных, на первый взгляд, регуляторных систем нашего организма.

Хотя застывание сосков на холоде, как правило, безвредно и является естественной реакцией организма, есть случаи, когда оно может указывать на проблемы со здоровьем. Постоянные или экстремальные реакции, не связанные с температурой или эмоциональным состоянием, могут стать поводом для консультации с врачом. Кроме того, если это явление сопровождается болью или выделениями, рекомендуется немедленно обратиться к медицинскому работнику, чтобы исключить любые потенциальные проблемы.

Понимание этих телесных реакций не только удовлетворяет наше любопытство, но и подчеркивает сложные способы адаптации нашего организма к изменениям окружающей среды и взаимосвязь всех систем в нашем теле. Иногда, у самых обыденных проявлений реакции организма на нем, могут быть самые неочевидные и необычные причины.

Ранее Фокус писал о преимуществах холода для продления жизни. Низкая температура может быть ключом к открытию новых методов лечения нейродегенеративных заболеваний.

Также Фокус писал об опасностях морозной зимней погоды для здоровья. Исследователи озвучили все риски — от воздействия на иммунную систему и сердечных приступов до тревоги и депрессии.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.