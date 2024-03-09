Болезнь, охотящаяся на полуночников: недостаток сна связали с риском развития диабета

Новое исследование ученых выяснило, что недостаток сна является серьезным фактором риска развития диабета, и никакое количество диет и правильного питания не спасут нас от него.

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Ученые обнаружили прочную связь между недостаточным количеством сна и более высокими шансами развития диабета 2-го типа. У людей, которым удается поспать всего три-пять часов за ночь, шансы столкнуться с этим заболеванием, которое нарушает работу организма с сахаром, серьезно возрастают. Несмотря на то, что мы часто слышим, перекусывание овощами и фруктами и соблюдение здоровой диеты не могут помочь в данной ситуации, пишет The Week.

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В новом исследовании, проведенном под руководством Кристиана Бенедикта, ученые подробно рассмотрели, как недосыпание в течение длительного времени может повысить риск развития диабета. Диабет 2-го типа — это серьезная проблема для 462 миллионов человек во всем мире, приводящая к таким проблемам, как повреждение нервов и кровеносных сосудов из-за накопления сахара в крови. Команда исследователей обратилась к данным Биобанка Великобритании, где в течение десяти лет наблюдали за почти что полумиллионом человек. В результате анализа получаемых данных они выяснили, что недостаточный сон неизменно связан с повышенной вероятностью развития диабета, даже если вы едите зелень и отказываетесь от вредной пищи.

Их исследование утверждает, что одна только правильная диета не спасет нас от риска развития диабета, связанного с недостаточным количеством сна. Люди, которые придерживались правильного питания, но спали менее шести часов, все равно подвергались более высокому риску заболевания. Это противоречит устоявшимся понятиям о том, что если мы хорошо питаемся, то можем без особых проблем экономить на сне.

Впрочем, данное исследование не призвано никого напугать. Напротив, как говорит Бенедикт, это лишь здоровый стимул к тому, чтобы напомнить нам, что достаточный сон крайне важен для сохранения здоровья и компромиссы могут нам навредить. Жонглируя жизненно важными требованиями нашего организма, не забывайте уделять сну должное внимание и не наносите себе долгосрочный вред ради краткосрочной выгоды.

Ранее Фокус писал о том, что человечество к 2050 году захлестнет волна диабета. От миллионов к миллиардам: новое исследование раскрывает мрачные перспективы развития диабета по всему миру к 2050 году, если системы здравоохранения вовремя не начнут действовать на упреждение.

Также Фокус писал о том, что диабет влияет на разрушение мозга. Недавние исследования показали, что у пациентов с диабетом первого типа происходит раннее старение мозга.

Важно! Эта статья основана на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.