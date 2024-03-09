Континенты, страны, джунгли и грабители: печальная история самой длинной в мире дороги

Человечество ежегодно прокладывает дороги в самые отдаленные уголки планеты, однако существует один проект, поражающий не только своей длинной, но и амбициозностью и непростой судьбой.

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Панамериканское шоссе уже давно считается самой длинной дорогой в мире, протягивающейся на внушительные 30 000 километров от Аляски до Аргентины. Эта огромная дорога была впервые задумана в начале XX века как средство связи между далекими странами и для того, чтобы открыть рынки Латинской Америки для американских товаров. Несмотря на грандиозность замысла и масштабы, эта дорога не лишена серьезных недостатков, в частности, печально известной Дарьенской пропасти, которая попросту не позволяет проехать по ней от одного конца до другого, пишет IFLScience.

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Процесс создания данного шоссе — это сочетание огромных амбиций и преодоление сложных реалий. Задуманное в 1923 году и постепенно одобренное многими странами, шоссе символизировало сочетание дипломатической работы и экономической стратегии. Однако, несмотря на десятилетия усилий и заявления о скором завершении строительства, дорога остается незавершенной и по сей день, вот уже более 100 лет с тех пор, как она впервые появилась на бумагах. В первую очередь строительство не может завершиться из-за Дарьенского разрыва. Этот участок земли, печально известный своими густыми джунглями и беззаконием, происходящим на нем, сделал невозможными все попытки строительства дороги, в том числе из-за экологических и социальных проблем.

Дарьенский разрыв — это не только физический природный барьер, но и серьезное препятствие в форме человечества на пути к мечте о едином маршруте, связывающем многие страны. Предложенное в 1970-х годах строительство дороги через Дарьен сразу столкнулось с противодействием экологов и заботой о благополучии коренного населения, а также с опасностью, которую представляла печально известная криминальная репутация этого района, включающая в себя бандитизм и трафик наркотиков. Несмотря на эти трудности и незаконченность проекта, Панамериканское шоссе до сих пор носит звание самой длинной построенной дороги в мире, как свидетельство амбициозности человека и невероятной сложности подобной инфраструктурной затеи.

Хотя Панамериканское шоссе и является рекордсменом, оно не единственное в мире претендует на звание самой длинной дороги. Азиатское шоссе 1 и Австралийское шоссе 1 являются ему серьезными конкурентами, каждая из которых также имеет свои уникальные оговорки и характеристики. Однако особенность Панамериканского шоссе заключается не только в его длине, но и в истории, связанной с масштабностью проблем, а также в нереализованном потенциале, который оно представляет. Это грандиозный проект, который, несмотря на свои пробелы, продолжает соединять континенты, людей и культуры.

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