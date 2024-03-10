Неспешно выжидал жертву на побережье: спинозавры не были глубоководными пловцами

Несмотря на предыдущие доказательства того, что этот динозавр мог охотиться на добычу глубоко под водой, новые данные говорят о том, что он скорее был прародителем стратегии охоты современной цапли.

Related video

Спинозавр, динозавр, известный своей гигантской парусообразной структурой на спине, часто изображался как прирожденный пловец, ныряющий глубоко в воду, чтобы поймать свою добычу. Однако недавнее исследование ученых опровергает этот факт. Хотя общепризнанно, что этот динозавр был рыбоядным, споры о том, охотился ли он, ныряя под воду, или держался у поверхности, не утихали. Последнее исследование склоняется к последнему варианту, предполагая, что спинозавр мог быть скорее прибережным охотником, придерживаясь мелководья, чтобы поймать себе пищу, пишет BGR.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Любопытство к охотничьим повадкам спинозавров вновь пробудилось после исследования 2022 года, в котором утверждалось, что плотные кости динозавра могли позволить ему нырять на глубину в поисках пищи. Однако новые данные опровергают эту точку зрения, подчеркивая, что наличие воздушных мешков в костях затрудняло бы глубокое погружение, возможно, удерживая спинозавра на плаву и не позволяя ему погружаться. Поскольку не было обнаружено ни одного экземпляра с такими костями, теория остается немного спекулятивной, но она открывает увлекательный взгляд на образ жизни этого динозавра.

Вместо того чтобы подтвердить, что спинозавр был глубоководным ныряльщиком, новое исследование предполагает, что он жил подобно современным цаплям, охотясь на мелководье. Этот нюанс подчеркивает важность пересмотра и подвергания сомнению прошлых предположений в области палеонтологии. Несмотря на ажиотаж вокруг идеи ныряющего динозавра, в настоящее время доказательства указывают на существо, которое процветало в менее глубоких, прибрежных водах.

Пока исследователи продолжают собирать кусочки информации об этом необычном динозавре, каждое новое открытие, подобное этому, углубляет наши знания о том, как они приспосабливались к окружающей среде, открывая нам древний мир, гораздо более сложный и разнообразный, чем представлялось ранее. Возможно, подобные знания помогут нам смоделировать будущее приспособление живущих ныне животных к климатическим изменениям и поможет лучше подготовиться к ним.

Ранее Фокус писал об обнаруженном в Таиланде новом виде динозавров, похожих на львов. Исследователи обнаружили новый вид динозавров, некогда живший в этом регионе в позднем Юрском периоде, примерно 145-163 млн лет назад.

Также Фокус писал об обнаружении экстраординарного динозавра, являющегося предком современных птиц. Исследователи считают, что найденные в Оксфордшире, Глостершире и Дорсете окаменелости являются первыми в истории примерами теризинозавра и троодонтида на территории Британии.