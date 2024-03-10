Неспішно вичікував жертву на узбережжі: спинозаври не були глибоководними плавцями

Незважаючи на попередні докази того, що цей динозавр міг полювати на здобич глибоко під водою, нові дані свідчать про те, що він скоріше був прабатьком стратегії полювання сучасної чаплі.

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Спінозавра, динозавра, відомого своєю гігантською вітрилоподібною структурою на спині, часто зображували як природженого плавця, який пірнає глибоко у воду, щоб зловити свою здобич. Однак недавнє дослідження вчених спростовує цей факт. Хоча загальновизнано, що цей динозавр був рибоїдним, суперечки про те, чи полював він, пірнаючи під воду, чи тримався біля поверхні, не вщухали. Останнє дослідження схиляється до останнього варіанту, припускаючи, що спинозавр міг бути скоріше прибережним мисливцем, дотримуючись мілководдя, щоб зловити собі їжу, пише BGR.

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Цікавість до мисливських звичок спинозаврів знову прокинулася після дослідження 2022 року, в якому стверджували, що щільні кістки динозавра могли дозволити йому пірнати на глибину в пошуках їжі. Однак нові дані спростовують цю точку зору, наголошуючи, що наявність повітряних мішків у кістках ускладнювала б глибоке занурення, можливо, утримуючи спинозавра на плаву і не даючи йому занурюватися. Оскільки не було виявлено жодного екземпляра з такими кістками, теорія залишається дещо спекулятивною, але вона відкриває захопливий погляд на спосіб життя цього динозавра.

Замість того щоб підтвердити, що спинозавр був глибоководним нирцем, нове дослідження припускає, що він жив подібно до сучасних чапель, полюючи на мілководді. Цей нюанс підкреслює важливість перегляду і піддавання сумніву минулих припущень у галузі палеонтології. Незважаючи на ажіотаж навколо ідеї динозавра-пірналя, наразі докази вказують на істоту, яка процвітала в менш глибоких, прибережних водах.

Поки дослідники продовжують збирати шматочки інформації про цього незвичайного динозавра, кожне нове відкриття, подібне до цього, поглиблює наші знання про те, як вони пристосовувалися до довкілля, відкриваючи нам стародавній світ, набагато складніший і різноманітніший, ніж уявлялося раніше. Можливо, подібні знання допоможуть нам змоделювати майбутнє пристосування тварин, що живуть нині, до кліматичних змін і допоможе краще підготуватися до них.

Раніше Фокус писав про виявлений у Таїланді новий вид динозаврів, схожих на левів. Дослідники виявили новий вид динозаврів, який колись жив у цьому регіоні в пізньому Юрському періоді, приблизно 145-163 млн років тому.

Також Фокус писав про виявлення екстраординарного динозавра, який є предком сучасних птахів. Дослідники вважають, що знайдені в Оксфордширі, Глостерширі та Дорсеті скам'янілості є першими в історії прикладами терізінозавра і троодонтида на території Британії.