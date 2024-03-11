Мы становимся более счастливыми и здоровыми: перечислены плюсы работы на дому

Пандемия перевернула весь наш мир с ног на голову, переместив огромное количество людей из шумных офисов в родные квартиры. Но ученые выяснили, что у такого изменения имеется много плюсов.

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Еще совсем недавно из-за пандемии COVID-19 многим из нас пришлось сменить ежедневные поездки на работу и офисные наряды на быструю прогулку до рабочего места дома и пижаму. Это не только изменило наш гардероб и рабочее место, но и вызвала массу любопытства по поводу того, как работа из дома влияет на нас, предоставляя возможность подключиться на встречу с кошкой или ребенком на коленях, пишет The Conversation.

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Исследователи из Австралии обратили внимание на эту тему еще до того, как мир перевернулся с ног на голову в 2020 году. В ходе своего исследования, они выяснили, что люди, работающие не выходя из дома, дольше дремлют и употребляют чуть больше алкоголя. При этом их пищевые привычки и душевное состояние не изменились в первые дни работы во время пандемии.

Со временем тенденция работы на дому закрепилась, и теперь многие люди не просто любят ее, но и хотят, чтобы она осталась навсегда. Это стало поводом для разговоров о том, что нам нужно установить некоторые основные правила, чтобы каждый мог выбирать, где ему удобнее работать, и чтобы это не влияло на его безопасность и карьерный рост, говорит Кэрол Махер, автор исследования.

Так что же такого в работе из дома? Начать стоит с того, что экономия часов, потраченных на дорогу до работы — это большой плюс, что дает людям больше времени для семьи, хобби или даже просто дополнительной работы. Что касается здоровья, то пребывание дома означает, что мы двигаемся совершенно по-другому. Так, в период после пандемии, ученые выяснили, что в США люди более активны, предпочитая прогулки или поездки на велосипеде. В то же время в Японии люди больше сидят и меньше двигаются в рабочее время. Что касается еды, то, находясь в двух шагах от собственной кухни, люди чаще перекусывают, но при этом едят больше фруктов, овощей и домашних блюд, чем в офисной столовой.

Психическое здоровье — вот где возникает основная сложность такого образа жизни. Изначально, обязательный этап работы на дому не лучшим образом сказывался на психике работников. Но когда люди могут сами выбирать, где им работать, при правильной поддержке со стороны команды, они, как правило, чувствуют себя лучше, как психологически, так и с точки зрения удовлетворенности работой. Это особенно полезно для женщин, которые часто совмещают работу с львиной долей домашних обязанностей, и для людей с ограниченными возможностями, для которых поездка на работу может стать серьезным препятствием.

Ученые надеются, что, продолжая ориентироваться в этих изменениях, они найдут способы сохранить положительные стороны этого неожиданного сдвига, сделав рабочую жизнь более здоровой и сбалансированной для всех, вне зависимости от ее местоположения.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили ключевой элемент распространения Covid-19. Они зафиксировали необычную связь между методами распространения обычного гриппа и вируса SARS-CoV-2, тем самым проложив путь к созданию эффективных лекарств для борьбы с будущими вспышками.

Также Фокус писал о том, что, по мнению ученых, некоторые люди обладали иммунитетом от Covid-19 задолго до начала пандемии. Ученые обнаружили в людях встроенную генетическую защиту от симптомов Covid-19, что дало новую надежду на контроль над вирусом в постпандемический период.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.