Сломал все стереотипы: 52-летний "Мистер Вселенная" поделился секретом крепкого тела

Победитель самого престижного фитнес конкурса в свои 52 года имеет отличную фигуру и мышцы, но он уверяет, что секрет его формы заключается в том, что он пошел наперекор традиционным советам.

Related video

Марк Тейлор, 52-летний спортсмен, недавно завоевавший титул "Мистер Вселенная", взбудоражил мир фитнеса своим нетрадиционным подходом к питанию. Отказавшись от давней веры в то, что высокобелковые и низкоуглеводные диеты — единственный путь к стройному телу, Тейлор приписывает свой успех возвращению углеводов в свою жизнь. После многих лет постоянного истощения, когда он строго избегал углеводов, он обнаружил, что увеличение количества потребляемых углеводов и калорий стало настоящим переломным моментом, который привел его к достижению фигуры своей мечты, пишет ScienceAlert.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Когда речь заходит о наращивании мышц, наука говорит однозначно: вам нужно много тренироваться и правильно питаться. Рост мышц зависит от тонкого процесса взаимодействия между строительством новых мышц и разрушением мышечной ткани. Питание играет здесь ключевую роль: белки и их аминокислоты имеют решающее значение для развития мышц. Однако роль углеводов в этом процессе остается загадкой, говорит Джастин Робертс, профессор физиологии питания. Хотя они напрямую не способствуют синтезу мышц, поскольку в них нет аминокислот, углеводы влияют на распад мышечного белка, вызывая выработку инсулина, который может уменьшить распад белка.

Углеводы играют еще одну важную роль для бодибилдеров и атлетов: они являются основным источником энергии. Низкоуглеводные диеты могут привести к снижению уровня энергии, что сказывается на общей производительности и восстановлении. Выбирая углеводы с умом: продукты с низким гликемическим индексом (ГИ) для получения устойчивой энергии и продукты с высоким ГИ для быстрого восстановления гликогена после тренировки, спортсмены могут поддерживать интенсивность тренировок и восстановление, косвенно способствуя синтезу мышц.

История успеха Марка Тейлора бросает вызов традиционной диете в бодибилдинге, говоря о важности углеводов для достижения пика физической формы. Этот новый взгляд предполагает более тонкий подход к питанию, когда увеличение мышечной массы и энергии для интенсивных тренировок может спокойно сосуществовать с удовольствием от более широкого спектра продуктов.

Ранее Фокус писал о пяти легких ежедневных привычках, которые укрепляют здоровье мозга. В погоне за здоровым мозгом наука и повседневные привычки пересекаются удивительно простыми способами.

Также Фокус писал о лучшем времени для тренировок, сжигающих жир. В определенное время дня наш метаболизм более высокий, что значительно усиливает эффективность упражнений.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.