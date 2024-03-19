Отсидеться не выйдет: постоянный отдых оказался вреден мозгу при сотрясениях

Последние исследования говорят о том, что советы о том, что человеку с сотрясением нужен постоянный отдых и покой являются устаревшими и могут препятствовать быстрому выздоровлению. Ученые предложили иной подход.

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Когда Конор Гормалли получил свое первое сотрясение мозга во время борцовского матча в старших классах, ему посоветовали просто отдохнуть, пока симптомы не исчезнут. Несмотря на то, что он следовал этим рекомендациям до мелочей, его выздоровление не было простым. На этом испытания Гормалли не закончились: в течение следующих трех лет он получил еще несколько сотрясений мозга во время занятий спортом, и каждый раз ему говорили, что кроме отдыха ничего делать не нужно. Этот совет, глубоко укоренившийся в давних представлениях медицинского сообщества, оказался опасной ловушкой, пишет Slate.

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Примерно в то время, когда Гормалли занимался своими сотрясениями, с 2013 по 2016 год, исследования начали опровергать эффективность подхода "просто отдыхай". Научные работы, одна за другой стали показывать, что пациенты, занимающиеся активной реабилитацией — умеренными физическими упражнениями и умственной деятельностью, восстанавливаются быстрее, чем те, кто изолирует себя в бездействии. Этот сдвиг в понимании ситуации означал необходимость более динамичного подхода к восстановлению после сотрясения мозга, предполагая, что мозг скорее выигрывает от мягкой стимуляции, а не от бездействия.

Несмотря на эти открытия, переход к активным методам реабилитации происходит медленно. Многие пациенты еще в 2018 году сообщали, что уходят с приема у врача, не имея практических, основанных на фактах рекомендаций по лечению сотрясений мозга, говорится в одном исследовании. Этот пробел в обслуживании людей подчеркивает постоянную проблему обновления медицинских протоколов и практик в свете новых научных данных.

Меняющееся понимание лечения сотрясений мозга сигнализирует о том, что медицинская наука в этой области все еще развивается и адаптируется к новым реалиям. По мере того как исследователи узнают все больше о том, как наш мозг восстанавливается после травмы, будущие пациенты будут получать рекомендации, которые не только ускорят их восстановление, но и избавят их от дополнительного разочарования и путаницы, которые возникают из-за устаревших советов. Этот сдвиг в сторону активной реабилитации и индивидуального подхода означает более обнадеживающие перспективы в лечении сотрясений мозга и обещает лучшие результаты для тех, кто проходит сложный путь восстановления после травмы мозга.

Ранее Фокус писал о том, что черепно-мозговые травмы в любом возрасте могут изменить процессы в нашем мозге. После легкого сотрясения части мозга могут стать очень связанными и это способствует более длительным проявлениям симптомов болезни.

Также Фокус писал о том, что искусственный интеллект помог восстановить память человека после повреждения мозга. Новый метод лечения, включающий стимуляцию мозга для улучшения функций памяти с помощью искусственного интеллекта, показывает впечатляющие результаты.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.