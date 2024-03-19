Відсидітися не вийде: постійний відпочинок виявився шкідливим для мозку при струсах

Останні дослідження говорять про те, що поради про те, що людині зі струсом потрібен постійний відпочинок і спокій, є застарілими і можуть перешкоджати швидкому одужанню. Вчені запропонували інший підхід.

Related video

Коли Конор Гормаллі отримав свій перший струс мозку під час борцівського матчу в старших класах, йому порадили просто відпочити, поки симптоми не зникнуть. Незважаючи на те, що він дотримувався цих рекомендацій до дрібниць, його одужання не було простим. На цьому випробування Гормаллі не закінчилися: протягом наступних трьох років він зазнав ще кількох струсів мозку під час занять спортом, і щоразу йому казали, що окрім відпочинку нічого робити не потрібно. Ця порада, глибоко вкорінена в давніх уявленнях медичної спільноти, виявилася небезпечною пасткою, пише Slate.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найцікавіші новини зі світу науки!

Приблизно в той час, коли Гормаллі займався своїми струсами, з 2013 по 2016 рік, дослідження почали спростовувати ефективність підходу "просто відпочивай". Наукові роботи одна за одною стали показувати, що пацієнти, які займаються активною реабілітацією — помірними фізичними вправами та розумовою діяльністю, відновлюються швидше, ніж ті, хто ізолює себе в бездіяльності. Це зрушення в розумінні ситуації означало необхідність більш динамічного підходу до відновлення після струсу мозку, припускаючи, що мозок швидше виграє від м'якої стимуляції, а не від бездіяльності.

Незважаючи на ці відкриття, перехід до активних методів реабілітації відбувається повільно. Багато пацієнтів ще 2018 року повідомляли, що йдуть з прийому у лікаря, не маючи практичних, заснованих на фактах рекомендацій щодо лікування струсів мозку, йдеться в одному дослідженні. Ця прогалина в обслуговуванні людей підкреслює постійну проблему оновлення медичних протоколів і практик у світлі нових наукових даних.

Мінливе розуміння лікування струсів мозку сигналізує про те, що медична наука в цій галузі все ще розвивається і адаптується до нових реалій. У міру того як дослідники дізнаються дедалі більше про те, як наш мозок відновлюється після травми, майбутні пацієнти отримуватимуть рекомендації, які не тільки прискорять їхнє відновлення, а й позбавлять їх додаткового розчарування і плутанини, які виникають через застарілі поради. Цей зсув у бік активної реабілітації та індивідуального підходу означає більш обнадійливі перспективи в лікуванні струсів мозку і обіцяє кращі результати для тих, хто проходить складний шлях відновлення після травми мозку.

Раніше Фокус писав про те, що черепно-мозкові травми в будь-якому віці можуть змінити процеси в нашому мозку. Після легкого струсу частини мозку можуть стати дуже пов'язаними і це сприяє більш тривалим проявам симптомів хвороби.

Також Фокус писав про те, що штучний інтелект допоміг відновити пам'ять людини після пошкодження мозку. Новий метод лікування, що включає стимуляцію мозку для поліпшення функцій пам'яті за допомогою штучного інтелекту, показує вражаючі результати.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.