Главный хронометр планеты сломался: продолжительность земного дня изменится (фото)

Новое исследование показывает, изменение климата и таяние полярных ледников влияют на продолжительность земного дня — нам придется пересмотреть стандарты.

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Климатический кризис уже здесь и человечество быстро осознает тот факт, что время для принятия мер по смягчению последствий закипания Земли буквально истекает. Ирония судьбы заключается в том, что именно изменение климата, в основном вызванное деятельностью человека, отсрочит климатический кризис, изменив продолжительность земного дня, пишет Space.

Сегодня ученые отслеживают официальное время, полагаясь на около 450 сверхточных атомных часов — они помогают поддерживать всемирное координированное время (UTC), которое впервые было определено в 1969 году. Однако более традиционный исторический метод измерения времени использует вращение Земли.

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В то же время вращение Земли колеблется, а потому с 1972 года ученые поддерживают соответствие между этими двумя измерениями путем добавления 27 "високосных секунд" к официальному стандарту времени.

Но новое исследование под руководством геолога Калифорнийского университета Дункана Эгнью, предполагает, что таяние ледников Гренландии и Антарктиды, вызванное глобальным потеплением, влияет на угловую скорость Земли. В результате этого влияния на скорость планеты, земной день удлиняется — это изменение весьма крошечное и незаметно для людей, однако не для компьютеров, полагающихся на точное хронометрирование.

Авторы исследования пришли к выводу, что таяние ледников по всему земному шару уже влияет на глобальный хронометраж. Фактически потеря ледников снижает угловую скорость Земли быстрее, чем раньше — это в конце концов может потребовать "отрицательной дополнительной секунды".

По словам метеоролога из отдела времени Международного бюро мер и весов (BIPM) Патриции Тавеллы, ранее отрицательная дополнительная секунда никогда не добавлялась и не проверялась учеными, а потому неизвестно с какими проблемами она может быть связана.

Дело в том, что сетевые вычисления и финансовые рынки полагаются на согласованную, стандартизованную и точную шкалу времени, которую предоставляет UTC. В то же время добавление отрицательной дополнительной секунды никогда ранее не тестировалось, а потому угрожает этим видам деятельности.

Некоторые ученые считают, что отказ от необходимости использования отрицательной дополнительной секунды с 2026 по 2029 год может позволить метеорологам лучше рассчитать вращение Земли. В результате эта информация поможет эффективнее оценить, действительно ли необходима отрицательная дополнительная секунда при оценке соответствующих исков.

Отметим, что скорость вращения нашей планеты колебалась всегда. Однако до внедрения точного хронометража и технологий единственным пагубным эффектом было лишь изменение времени затмений и других астрономических событий в сравнении с более древними записями исследователей.

Поперечное сечение Земли, показывающее различные слои, из которых состоит планета Фото: Getty Images

По словам Джерри Митровица из факультета наук о Земле и планетах Гарвардского университета, в масштабе тысячелетий изменение вращения нашей планеты отражает эффект трех геофизических процессов. Одним из них является соединение между ядром Земли и ее внешней каменистой мантией и корой.

Простыми словами, любое изменение углового момента ядра должно быть уравновешено изменением такого же размера: если ядро замедляется, чтобы поддержать постоянное вращение планеты, внешние части Земли должны ускориться на ту же величину. Однако и ядро и верхние слои планеты теряют угловой момент.

В прошлом это соединение ядра и мантии приводило к увеличению периода вращения Земли на 6 миллионных долей секунды в год. Для человека такое изменение скорости едва ли будет заметно, но оно ощущается атомными часами.

В новом исследовании ученые обратились к спутниковым гравитационным данным, чтобы определить уменьшение углового момента Земли и его влияние на хронометраж. Это показало, что усиленное таяние ледяных шапок в Гренландии и Антарктиде изменило распределение массы поверхности нашей планеты и привело к более быстрому уменьшению угловой скорости твердых внешних слоев Земли. При этом угловая скорость жидкого ядра Земли продолжает уменьшаться.

Команда считает, что отрицательная дополнительная секунда, вероятно, не потребуется до 2029 года. Однако ученые считают, что это изменение создает проблему для синхронизации времени компьютерной сети и она требует внесения изменений в то, как UTC соответствует вращению Земли.

Ранее Фокус писал о том, что астрономы обнаружили новый Сатурн с температурой Венеры.